La Cheesequería y Casa Kiki se unen para crear la primera tarta de queso de Málaga con sabor a palmera de Kinder

No hay celebración que se precie en Málaga que no tenga presente uno de los dos dulces que más representan la esencia malagueña: las gigantescas palmeras de Casa Kiki y las tartas de queso de La Cheesequería. Dos de las pastelerías más emblemáticas de todo el territorio malagueño que, lejos de enfrentarse como competencia, han decidido aunar fuerzas y sacar la primera tarta de queso con sabor a palmera de Kinder de Casa Kiki.

"Dicen que es bueno estar cerca de tus competidores. Nosotros pensamos que, a veces, lo mejor es hacer una colaboración con ellos", señalan desde La Cheesequería sobre esta nueva iniciativa que busca combinar dos de los dulces más famosos de toda Málaga.

La unión de las dos pastelerías más famosas de Málaga

Para ello, han creado una tarta de queso que combina "lo mejor de cada casa". De ese modo, este novedoso dulce que ya está disponible cuenta con un interior de tarta de queso cremosa de la Cheesequería rellena con palmera Kinder de Casa Kiki.

A esto se suma una cobertura de Kinder y una capa del chocolate crujiente que caracteriza a las palmeras de Casa Kiki.

Tamaños y precios de la nueva tarta de queso de palmera de Casa Kiki

Estas tartas de queso de palmera de Kinder se podrán pedir en dos tamaños diferentes, el pequeño, a 7,90 euros, y el normal, a 13,90 euros.

A pesar de ser una colaboración entre ambos negocios, estas tartas solo se podrán adquirir en los locales de La Cheesequería y no en las tiendas de Casa Kiki.

Venta limitada de tartas de queso

Un producto que ya está disponible en estos locales, aunque no de forma indefinida, sino que cada jornada solo se pondrán a la venta un número limitado de unidades, hasta fin de existencias.

Además, estas nuevas tartas de queso de palmera de Kinder solo estarán disponibles hasta el 1 de marzo, por lo que los interesados tendrán un mes y medio para degustar este dulce que mezcla los dos sabores más apreciados de toda Málaga.