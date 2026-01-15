Empleo en Málaga: el Ayuntamiento desarrolla 125 cursos gratuitos para favorecer la inserción laboral de parados

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del proyecto Aquileo+, un programa de formación orientado a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ante el empleo.

El proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), ofrece itinerarios formativos gratuitos que combinan formación teórica presencial con prácticas profesionales en empresas, con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de los participantes.

125 cursos y casi 1.900 alumnos en 2026

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha informado de que esta edición del programa prevé la realización de 125 cursos dirigidos a 1.875 alumnos, que podrán beneficiarse de una beca diaria de asistencia de 13,45 euros, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

El presupuesto total del proyecto Aquileo+ asciende a casi 10 millones de euros, de los que el 85% (8,5 millones) están financiados por el Fondo Social Europeo Plus, mientras que el 15% restante (1,5 millones) corresponde a la aportación del Ayuntamiento de Málaga.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores. / Ayuntamiento de Málaga

Formación adaptada a los perfiles con mayor salida laboral

El proyecto Aquileo+, desarrollado por el IMFE, articula un servicio integral de formación, orientación y acompañamiento, mediante itinerarios ajustados a sectores con mayor proyección de empleo en la ciudad.

Los programas combinan la adquisición de conocimientos teóricos con prácticas profesionales tutorizadas, lo que permite a los alumnos aplicar lo aprendido en entornos reales de trabajo y establecer un contacto directo con el tejido empresarial.

En total, se prevé la realización de 94 cursos conducentes a certificados profesionales y 31 cursos basados en programas formativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Itinerarios ya abiertos

Entre los itinerarios que ya han abierto su convocatoria se encuentran certificados profesionales en ámbitos como logística, comercio, hostelería, estética, peluquería, limpieza, atención sociosanitaria, educación y docencia, así como programas formativos en telemarketing, atención al cliente, socorrismo, mantenimiento de edificios o carnicería y charcutería.

Las distintas ediciones de cada itinerario se desarrollarán a lo largo de 2026, hasta completar el número total de cursos previstos.

Las personas interesadas pueden consultar los itinerarios disponibles y formalizar su inscripción a través de la web del IMFE.