Tragedia
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Málaga
El 112 recibió el aviso sobre las 04:30 horas del jueves, alertando sobre el incendio en una vivienda de la calle Ricardo Calvo, en Ciudad Jardín
Los servicios de emergencia han encontrado este jueves en el interior de una vivienda incendiada el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
Los vecinos han dado la voz de alarma en el 112 sobre las 04.30 horas precisando que ardía una casa situada en la calle Ricardo Calvo, en el distrito de Ciudad Jardín.
Investigan el incendio
Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional.
Por parte de los bomberos se han desplazado al lugar dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero del Parque Central (Martiricos). Los efectivos extinguieron el incendio declarado en la primera planta de la vivienda en cuyo interior localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. La Policía Nacional investiga el suceso.
