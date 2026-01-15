Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón

Dos personas han resultado heridas durante primera hora de la mañana de este jueves tras un atropello de un peatón por parte de un motorista en pleno Centro de Málaga.

Tal y como han explicado fuentes de Emergencias 112 Andalucía a este periódico, el suceso se ha producido a las 8.25 horas en la Alameda Principal de la capital, a la altura de Porcelanosa, donde dos personas han resultado heridas y han requerido traslado hospitalario a causa del accidente.

Atropello de un motorista a un peatón en la Alameda Principal de Málaga / Sarai Bausán García

Las primeras llamadas alertando del suceso se han producido a las 8.25 horas, cuando los viandantes han comunicado a los servicios de Emergencias que dos personas se encontraban tendidas en la calzada de la céntrica vía a causa de las heridas sufridas por el atropello.

En concreto, los heridos serían un motorista y un peatón, que han sufrido diversas lesiones a causa del atropello y la caída del conductor del ciclomotor.

Traslado hospitalario de las víctimas del accidente

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Local y efectivos del 061, que han procedido a atender a las víctimas y a trasladarlos al Hospital Regional Universitario de Málaga, también conocido por su antigua denominación de Hospital Carlos Haya.

A causa de las labores de atención y traslado de los heridos, que han requerido diversos coches de Policía y una ambulancia, el tráfico en la Alameda Principal se ha visto afectado, aunque ya ha recuperado de nuevo la normalidad.