Incautados en un vehículo de Melilla más de 90 kilos de hachís con destino a Málaga

Más de 90 kilos de hachís han sido incautados tras descubrirlos ocultos en un vehículo que pretendía embarcar en el Puerto de Melilla con destino a Málaga. Sus ocupantes, un varón de 25 años y una mujer de 33, han sido detenidos.

La intervención se ha desarrollado durante los controles habituales de seguridad y registro de vehículos previos al embarque en los buques con destino a la península.

Los agentes de la Sección Fiscal del Puerto identificaron un turismo todoterreno, marca Toyota y modelo Land Cruiser, ocupado por dos personas. Tras un primer análisis, la pericia y experiencia de los agentes del Resguardo Fiscal permitió detectar diversas anomalías en el vehículo, lo que motivó la solicitud de apoyo del Servicio Cinológico.

Inspección del todoterrono

El portavoz policial ha detallado que el perro detector de drogas marcó positivamente en la zona donde se encontraba oculta la sustancia estupefaciente, confirmando las sospechas iniciales de los agentes. A continuación, se llevó a cabo una inspección más exhaustiva del todoterreno, localizándose y extrayéndose varios paquetes ocultos en distintos compartimentos del vehículo. Una vez analizada la sustancia por su textura, color y olor, se confirmó que se trataba de hachís, con un peso total de 90,600 kilogramos.

Los dos ocupantes del vehículo han sido detenidos y puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, la Guardia Civil procedió a la intervención del vehículo utilizado para la comisión del ilícito penal.