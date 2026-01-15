La Junta recuerda al Gobierno que la presa de Cerro Blanco está declarada de interés general del Estado

A la Junta de Andalucía no le han convencido las declaraciones del subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en las que consideraba que la construcción de la presa de Cerro Blanco para prevenir las acometidas del río Guadalhorce entra dentro de las competencias autonómicas. La delegada del Ejecutivo andaluz en Málaga, Patricia Navarro (PP), ha vuelto a insistir en la necesidad de construir esta infraestructura y recordó que "esta presa tendría una capacidad de entre 60 y 80 hectómetros cúbicos y que está declarada de Interés General del Estado".

De las declaraciones de la delegada de la Junta se desprende, una vez más, que es el Gobierno de España el que debe liderar la ejecución de esta infraestructura con la colaboración autonómica, y no al revés.

En cambio, unas horas antes, el socialista Javier Salas desvinculó al Estado de un hipotético liderazgo en la ejecución de esta obra hidráulica y solo se limitó a ofrecer la colaboración estatal a la administración autonómica.

Incluso, Salas sostuvo que la actuación que ahora se le está pidiendo al Gobierno no es la misma que, hace tres décadas, fue declarada de interés general por el Estado. Es más, el subdelegado defendió que no se trataba de una gran presa como la que ahora se quiere impulsar, sino de una pequeña y, más concretamente, de un azud que "no previene las avenidas".

Estudios de la Junta

Asimismo, la delegada andaluza Patricia Navarro no pasó por alto que "el Gobierno andaluz ya tiene contemplado en su presupuesto para este 2026 una importante partida para llevar a cabo el estudio de viabilidad y el estudio de alternativas, que se esperan concluir este mismo año".

Navarro también defendió que "esta presa en la zona del río Grande serviría no sólo para evitar inundaciones en el municipio de Cártama con la función de laminación que tiene una presa, sino también permitiría almacenar los recursos hídricos necesarios para abastecer a los núcleos poblaciones del Valle del Guadalhorce, en caso de volver a sufrir un largo periodo de sequía como el que ya hemos pasado”.

Vecinos de Cártama limpian sus viviendas tras las últimas inundaciones. / Álex Zea

Estudio de caudales

A la vez que insistió en la infraestructura de Cerro Blanco, la Junta también anunció un estudio de caudales para determinar las medidas necesarias que reduzcan la inundabilidad y nuevas actuaciones de emergencia en la zona del río Guadalhorce a su paso por Cártama, por valor de 1,5 millones de euros.

Así trascendió después de que la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, presidiera una reunión de trabajo con los responsables tanto de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como del Ayuntamiento de Cártama para abordar la búsqueda de soluciones que permitan hacer frente a la inundabilidad del municipio, en concreto de la Estación de Cártama y de Doña Ana, en futuros episodios de borrascas y fuertes lluvias.

Patricia Navarro trasladó las nuevas medidas al alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, quien viene reclamando por activa y por pasiva soluciones conjuntas por parte de todas las administraciones a las reincidentes inundaciones. Navarro insistió en el compromiso de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para encargar un estudio de caudales sólidos (agua y arrastres) del río Guadalhorce a su paso por el municipio y los afluentes en la zona, con el objetivo prioritario de reducir la inundabilidad e incrementar la seguridad en los núcleos urbanos de la Estación de Cártama y Doña Ana.

Según defendió la Junta en un comunicado, dicho estudio permitirá la simulación de futuros escenarios desfavorables de inundabilidad para su posterior análisis de los puntos más conflictivos y, con ello, poder llevar a cabo nuevas propuestas y medidas concretas, que resulten más efectivas para evitar que las zonas urbanas del municipio resulten afectadas por la crecida del cauce del río.

“Se trata de un estudio similar al que ya se ha realizado en el río Campanillas como paso previo al proyecto previsto para la urbanización en esta zona”,explicó Navarro al anunciar que, en este caso concreto, se ha llevado a cabo el encargo de dos informes, uno hidráulico y otro sobre el encauzamiento del río para garantizar la seguridad ante inundaciones.

Con la delegada de la Junta también participaron en la reunión de trabajo el Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández; el coordinador provincial de Aguas, Álvaro López; y el jefe de servicio de Dominio Público Hidráulico (DPH), Juan Manuel Trujillo. Por parte del Ayuntamiento de Cártama estuvieron presentes el alcalde, Jorge Gallardo; el concejal de Urbanismo, Miguel García; el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa; y el arquitecto municipal Javier Cantos.

Puente en Cártama sobre el río Guadalhorce. / Álex Zea

Actuaciones de emergencia

La delegada del Gobierno ha recordado que la delegación territorial de Agricultura ha destinado en el río Guadalhorce a su paso por Cártama cerca de un millón de euros en actuaciones de emergencia derivadas de las DANAS de 2024 y las borrascas de marzo de 2025. “Ha sido la intervención de mayor envergadura en este tramo del río en las últimas cuatro décadas y ha permitido evitar males mayores en los últimos episodios de lluvias torrenciales que sufrió la provincia el 27 de diciembre y el 4 de enero”, explicó antes de anunciar que se van a ejecutar nuevas actuaciones de emergencia cuyo presupuesto rondará los 1,5 millones de euros.

“La inversión de la Junta de Andalucía en esta zona debe ser y va a ser constante en estos puntos, haciendo lo que tengamos que hacer según determinen los criterios técnicos”, ha explicado la delegada, quien ha señalado que entre las medidas estructurales se incluyen la construcción de diques, mantenimiento y conservación de cauces, reforestación de riberas, eliminación de especie invasoras y reforestación con especies autóctonas que permitan reducir la velocidad de los caudales.

“Pero todas estas medidas deben ir acompañadas por obras estructurales de defensa como motas, encauzamientos y, por supuesto, la presa de Cerro Blanco”, reiteró Navarro. En el caso de las motas, detalló que "son terraplenes longitudinales que se construyen de forma paralela al río para contener el agua durante las crecidas y evitar su desbordamiento". Igualmente, recalcó que "también se deben contemplar llanuras inundables, espacios naturales adyacentes al río que se reservan de forma consciente para que se inunden cuando el río lleva grandes caudales"; y recordó que "ambas actuaciones están contempladas para su ejecución a medio plazo por parte de la Consejería".