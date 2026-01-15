¿Quiénes son los diputados por Málaga más y menos activos en el Congreso?

Los 11 diputados nacionales de la provincia de Málaga acaban de recibir, como el año pasado por estas fechas, unas notas que evalúan la actividad que desarrollan en el Congreso de los Diputados. Y, entre todos ellos, vuelve a destacar la representante del PP María del Mar Vázquez, o adquieren mucha más presencia de la que tenían en estos ranking tanto el político de IU vinculado a Sumar Toni Valero como la parlamentaria de Vox Patricia Rueda. Y el socialista Nacho López reincide en la cola, con la peor valoración de todos los malagueños, si se atiende a los datos que publica la web quehacenlosdiputados.es.

Así se desprende de un ranking parlamentario creado nuevamente por la plataforma Political Watch, que tiene en cuenta la cantidad de iniciativas que presenta cada diputado; la efectividad de sus propuestas y su capacidad para alcanzar consenso; la cercanía de cada parlamentario atendiendo a las facilidades que existen para contactar con él; o la frecuencia de su actividad, de modo que el tiempo de inactividad penaliza y resta sobre su nota.

PP

Además del nuevo 'sobresaliente' cosechado por María del Mar Vázquez, con un 87,36 global, los diputados populares por Málaga aportan notas destacadas en los casos del exconcejal de Málaga Mario Cortés, con un 56,18; de la exedil torremolinense Gema Pérez Recuerda, con un 54,76; y del exedil en el Ayuntamiento de Marbella, Cristóbal Garre, con un 52,61.

Los cinco diputados malagueños del PP. / L. O.

De los cinco diputados malagueños del PP, quien obtiene una nota más baja es el expresidente del PP de Málaga y actual dirigente nacional del partido en la madrileña calle Génova, Elías Bendodo, con un 29,26.

En el caso de Vázquez, que el año pasado llegó a cosechar un 100 y ser la primera de todo el Congreso, se mantiene en el 'top ten' del PP solo superada por siete compañeros en este grupo parlamentario de 137 diputados. Y, sobre todo, llama la atención que es la primera de toda la cámara en iniciativas sobre sanidad, y la tercera en lo relativo a conductas delictivas o dependencia.

Por su parte, Cortés llega a destacar en asuntos tecnológicos y Gema Pérez en parcelas de corte más social, como protección social, población reclusa o personas con discapacidad.

PSOE

En un grupo parlamentario tan nutrido como el del PSOE, que obtuvo 121 escaños y no es tan prolífico al no estar en la oposición, las diputadas malagueñas Isabel Pérez y Mari Nieves Ramírez sacan buena nota. La política marbellí tiene un 29,09 sobre 100 y la torroxeña llega a un 26,28, calificaciones que deben considerarse elevadas en el contexto de la disciplina socialista, porque solo una docena de miembros supera los 30 puntos.

Además, Ramírez tiene una notable posición, la duodécima, en el ranking nacional de iniciativas sobre personas mayores.

En cambio, el otro diputado malagueño del PSOE, Nacho López, no pasa de un 6,27 que lo consolida con la peor nota de los once parlamentarios de esta provincia presentes en la Cámara Baja. Incluso, ha bajado dos décimas respecto al 6,48 que tenía hace un año.

Nacho López, Isabel Pérez y Mari Nieves Ramírez. / L. O.

Vox

La diputada malagueña de Vox Patricia Rueda aparece en el ranking con una nota de un 51,66 sobre 100, que la sitúa como la segunda mejor valorada de su grupo parlamentario, que cuenta con 33 escaños. A Rueda solo la supera el diputado por Badajoz Ignacio Hoces, con 54,96 puntos.

Además, la malagueña destaca a nivel nacional entre los parlamentarios de todos los grupos con más iniciativa en relación a la España vaciada o a cambio climático y política energética, ya que en ambos casos es la tercera. Y también sobresale respecto a otros representantes de la provincia su actividad en materia de empleo.

Patricia Rueda. / Vox

Y el otro diputado de la ultraderecha por Málaga, el madrileño Carlos Hernández Quero -que tanto peso ha ido adquiriendo en el núcleo duro de Santiago Abascal- alcanza un 20,67 y es el sexto de todo el Congreso más activo en materia de Vivienda o el quinto en lo relativo a personas sin hogar.

Sumar

Y cuando se busca al único representante de la izquierda por la provincia de Málaga en la Cámara Baja, Toni Valero aparece en la parte alta, incluso lidera el ranking de los 350 representantes de la Cámara Baja, si se focaliza sobre materias muy concretas.

De hecho, es el primero en dos de las disciplinas analizadas: protección social y personas sin hogar. O es el tercero en otras tres: educación, colectivo LGTBI y cooperación al desarrollo. Igualmente, destaca en otras de las áreas valoradas, como igualdad de género, población gitana, infancia o democracia y derechos en la era digital.

Toni Valero. / L. O.

Valero -que también ejerce como coordinador regional de Izquierda Unida- obtiene una nota global de 46,96 y ocupa el segundo lugar entre sus compañeros del grupo parlamentario de Sumar, que obtuvo 31 escaños en las elecciones generales y luego sufrió la marcha de los diputados de Podemos. La nota más alta de Sumar la saca el diputado por Tarragona Félix Alonso, con un 48,39.

Otro malagueño vinculado a la misma disciplina parlamentaria, aunque representa a Madrid, es el diplomático Agustín Santos Maraver, quien tiene un 22,29 y casi duplica su 11,67 de hace un año en este mismo índice parlamentario. Además, Santos Maraver es el sexto en el ranking de iniciativas relativas a conflictos internacionales y construcción de paz, un campo que conoce muy bien.