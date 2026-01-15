Málaga aporta el 70% del aumento del censo de empresas en Andalucía

La provincia de Málaga ha liderado claramente la creación de empresas adscritas a la Seguridad Social a nivel andaluz en este recién concluido 2025, reuniendo a un 70% de todas las que se han generado en la comunidad. Andalucía cerró el año con 270.842 compañías y un aumento de 1.858 empresas respecto a finales de 2024. Pues bien, Málaga concentra casi 1.300 firmas dentro de ese volumen de aumento, para un total de 59.552 a cierre del ejercicio, según publicó este miércoles el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Las cifras no vienen sino a confirmar el papel de Málaga como motor económico andaluz. Por provincias, Málaga, Sevilla y Cádiz registraron así el mayor crecimiento interanual en términos relativos con un incremento del 2,2%, 1,3% y 1,1%, respectivamente, en el número de empresas (1.297, 718 y 366 empresas más).

Málaga ha liderado claramente la creación de empresas a nivel andaluz / Gregorio Marrero

Atendiendo al número de trabajadores, el IECA constata un incremento interanual del 3,9% para el total de Andalucía, con 2,62 millones de cotizantes. Málaga, Huelva y Cádiz son las provincias donde, en términos relativos, más se ha incrementado el empleo con un 5%, un 4,7% y un 4,6% respectivamente. Málaga es, en este caso, la segunda provincia andaluza con más trabajadores (542.662) tras Sevilla (628.803).

La estadística del IECA tiene en cuenta la cotización a la Seguridad Social por cuenta ajena: el Régimen General (incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar), el Régimen de la Minería del Carbón y el Especial de Trabajadores del Mar (cuenta ajena).

Málaga es actualmente la quinta provincia con más empresas de España tras Madrid (198.682), Barcelona (171.824), Valencia (78.286) y Alicante (61,747). La sexta sigue siendo Sevilla (57.267), a la que Málaga siempre ha superado, con la excepción de los primeros meses fatídicos de la pandemia, donde la desaparición de muchas empresas cotizantes de la Seguridad Social se centró en el ámbito de los servicios (que engloba al turismo, y al comercio, segmentos de gran peso para la economía malagueña).

El sector de la construcción cuenta con 6.948 compañías dadas de alta / Iñaki Osorio

Tamaño empresarial

En el debe de la provincia, Málaga continúa exhibiendo una falta de dimensión en su tejido productivo general. Más de 50.600 empresas malagueñas (casi el 85% del total) son micropymes de menos de diez trabajadores. En concreto, 30.995 sólo cuentan con uno o dos trabajadores, otras 13.203 tienen entre tres y cinco y otras 6.481 se mueven entre los seis y nueve empleados.

De hecho, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) destacaba estos días, a través de su comité ejecutivo encabezado por su presidente, Javier González de Lara, el gran ritmo de creación de empresas y alta de autónomos en 2025, pero admitiendo una importante atomización empresarial.

El sector servicios sigue confirmándose como el gran baluarte de la economía de Málaga, al concentrar a casi el 80% de las empresas de la provincia (46.749 de las 59.552 que hay a cierre de 2025). Este segmento, que aúna a actividades tan significativas como el turismo o el comercio, es además el que más viene aportando, de largo, al crecimiento de empresas en la provincia: los servicios han sumado por sí solos 826, lo que equivale a dos de cada tres nuevas compañías que ha generado la provincia en este tiempo.

El sector de la construcción, que cuenta ahora con 6.948 compañías dadas de alta en la Seguridad Social, ha ganado cerca de 300, y acompaña a los servicios en su dinámica de crecimiento. Por su parte, el sector agrario suma 175 y se coloca con 3.252. La industria aporta un ligero avance de 10 empresas que deja el total en 2.606 compañías.