Metrovacesa advierte de un déficit acumulado de vivienda en Málaga de diez años que ha disparado el precio a máximos históricos

La promotora Metrovacesa ha advertido este jueves de que Málaga arrastra un "déficit acumulado" de oferta de vivienda de más de diez años que mantiene los precios del mercado inmobiliario "muy tensionados". La compañía ha elaborado un análisis que, a su juicio, "deja patente" que la situación de la vivienda en Málaga es "el reflejo de un mercado con una demanda sostenida y de calidad que se enfrenta a una carencia de producto finalista".

"El desequilibrio estructural de la oferta inmobiliaria sitúa los precios en Málaga en máximos históricos", explica a través de un informe realizado a través de su iniciativa editorial Metrovacesa R3search.

La promotora asegura que este estudio confirma que la provincia de Málaga se consolida como uno de los mercados "más dinámicos y singulares" de España, donde "la presión de la demanda de primera residencia está redefiniendo el parque de viviendas local".

Auge de población y creación de hogares en Málaga

"Málaga continúa destacando como una de las provincias con mayor capacidad de atracción y creación de hogares, con 5.809 nuevos hogares en los últimos 12 meses. Este dinamismo se apoya en un saldo migratorio extraordinario de 19.000 personas durante 2024, impulsado fundamentalmente por el flujo exterior internacional (+22.000 personas), pero con una característica que la diferencia del resto de grandes provincias: es la única que ha logrado un crecimiento demográfico simultáneo de extranjeros y nacionales durante los tres años anteriores", detalla la compañía.

Aunque la formación de hogares muestra una ligera moderación respecto a ejercicios previos, Metrovacesa señala la demanda estructural se mantiene en niveles "muy altos"debido a la llegada continua de residentes internacionales y trabajadores cualificados.

"Esta presión es tan intensa que incluso el parque de viviendas no principales (segunda residencia) ha descendido en los últimos cuatro años para ser absorbido por la demanda de vivienda habitual", comenta.

La vivienda que se construye "no es suficiente"

La empresa señala que la actividad promotora en la provincia es "notable", con 9.666 visados de obra nueva concedidos en el último año. Sin embargo, el informe de Metrovacesa R3search advierte que este volumen de producción "no es suficiente para equilibrar el mercado".

"Por ello, incluso con una moderación puntual de la demanda, la brecha persiste y la producción actual no alcanza a cubrir el hueco estructural existente. Esta escasez de producto se concentra especialmente en zonas con una falta real de suelo disponible, lo que intensifica las tensiones en el mercado", añade Metrovacesa, responsable en Málaga de las promociones de las Málaga Towers y de algunas de la que se construyen en el Distrito Zeta.

Vistas de las construcciones de viviendas en Distrito Zeta y Cortijo Merino. / Álex Zea

Como consecuencia directa de este "desajuste" entre oferta y demanda, el precio de la vivienda ha alcanzado su máximo histórico en el mes de octubre, situándose en 3.652 euros el metro cuadrado tras un incremento interanual del 15,5%. "En diciembre el precio de la vivienda según Idealista se ha corregido ligeramente hasta los 3.643 euros el metro, pero con una variación interanual del 12,9%", señala Metrovacesa R3search.

"No hay un ciclo de exceso de crédito"

No obstante, el análisis subraya que este incremento no responde a un ciclo de exceso de crédito ni a una relajación de las condiciones financieras.

"Los indicadores de financiación se mantienen en parámetros de normalidad, con un nivel de bancarización estable —en torno al 70% de las 37.000 compraventas registradas se financiaron con hipoteca, en línea con la media observada desde 2015— y con unas entidades financieras que, pese al crecimiento del +16,5% en la concesión de hipotecas, continúan aplicando criterios estrictos de solvencia y exigencia de ahorro previo, lo que descarta señales de sobre apalancamiento", concluye.