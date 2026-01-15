Una de las pizzerías más baratas de toda Málaga está en este restaurante de Marbella: "Todas sus pizzas al mismo precio"

Una de las pizzas más baratas de toda la provincia de Málaga, considerada una de las "más sabrosas" del territorio, se sirve en un restaurante de Marbella que atesora tres décadas de historia realizando estas creaciones con masa artesanal e ingredientes frescos.

Este negocio que tiene un precio unitario para todas sus pizzas, sin importar el número o tipo de ingredientes que se incluyan, es Todo Pizza El Canijo, un local del Centro de Marbella que asegura tener "las mejores pizzas de la ciudad" al ofrecer "la máxima calidad al mejor precio".

Casi 30 especialidades de pizza por solo 6 euros

De ese modo, este restaurante pone a disposición de su clientela 28 especialidades diferentes por un precio único de 6 euros. "Sin importar la cantidad de ingredientes que desees", indican desde este negocio.

Así, los ciudadanos podrán escoger cualquiera de sus pizzas o crear la suya propia por 6 euros, sin importar la cantidad o tipo de ingredientes. Lo único que cambia este precio es el hecho de querer pedir una pizza mitad de un sabor, mitad de otro, lo que haría que el pedido costara un euro más.

Las pizzas disponibles en este restaurante de Marbella

Entre su amplia carta se encuentran sus pizzas 'Margatita', la de jamón, de champiñones, de atún, 'Siciliana', de roquefort, de pepperoni, de barbacoa o de kebab, entre muchos otros.

A estos se suman especialidades como la 'Vagabunda', con tomate, mozzarella, atún y cebolla, la 'Bianca', con nata, mozzarella, cebolla, bacon, queso y champiñones, o 'El Cajijo', con tomate, mozzarella, jamón, bacon, cebolla y chorizo.

Además, también se pueden degustar a 6 euros su lasaña boloñesa o sus calzones, con hasta cuatro ingredientes a elegir. "La combinación de ingredientes frescos con una masa de calidad hace que las pizzas gusten a todo el mundo y siempre repitan", recalcan desde este establecimiento.

Horario de la pizzería más barata de Marbella

Todo ello está disponible para envío a domicilio o para recoger en su local de la calle Virgen del Amparo número 1 de Marbella.

Su horario es de martes a domingo de 13.00 a 15.30 horas y de 18.30 a 00.00 horas, mientras que los lunes permanecen cerrados. Por su parte, este emblemático restaurante abre todos los festivos del año.