Los precios cierran 2025 en Málaga con un incremento del 3,2%: ¿qué es lo que más ha subido en el último año?

Los precios han cerrado el año 2025 en Málaga con una subida interanual del 3,2%, una tasa similar a la de 2025 y igual así el dato más bajo de inflación de los últimos cinco ejercicios, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras publicar el dato de diciembre (en el último mes del año los precios subieron un 0,4%). El Índice de Precios al Consumo (IPC) refleja cierta contención del coste de la vida en este pasado año, lejos de la escalada de 2021 y 2022 (cuando subieron respectivamente un 6,9% y un 6,1%) y del dato de 2023 (un 3,8%). Sin embargo, la realidad es que, en conjunto, la erosión de la economía de las familias sigue siendo importante. Desde 2020, la vida se ha encarecido de forma acumulada más de 20% y los salarios medios no han subido, desde luego, en la misma proporción.

La cesta de la compra, uno de los capítulos más significativos del gasto de los hogares, que ha terminado este último ejercicio con un incremento interanual en Málaga del 2,9%, un dato bastante más alto que el de 2024 (que fue del 0,9%) pero lejos del de años anteriores (2021 registró un 5,7%, 2022 un brutal 17,2% y 2023 un 6,9%). El valor de los alimentos se mantuvo, además, sin variaciones este pasado mes de diciembre, pese a las fiestas navideñas.

Tasa de variación del IPC en la provincia de Málaga en 2025 Este gráfico muestra la tasa de variación del IPC en la provincia de Málaga durante el año 2025.

Los dos elementos que más han influido en 2025 en el alza de la inflación en Málaga han sido los gastos relacionados con la vivienda (alquiler, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que han subido un 5,8% anual); las bebidas alcohólicas y el tabaco (un 4,9%); la sanidad (un 4,6%), los restaurantes y hoteles (un 4,3%); y el vestido y calzado (un 3%).

El IPC en España sube un 2,9%

En España, el IPC cerró 2025 con el 2,9% interanual de aumento (subió un 0,3% en el último mes), mientras que la inflación de los alimentos se situó en el 3%, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

El INE ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6%, la misma que el mes anterior.

IPC de grupos ECOICOP en Málaga Barras divididas

El grupo que más destacó por su influencia en la moderación de la inflación en 2025 fue el del transporte, cuya tasa anual se frenó medio punto, hasta el 1,8%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.

También tiró a la baja el grupo del ocio y cultura, ya que la tasa cayó siete décimas respecto a noviembre, hasta situarse en el 0,5%, por la menor subida de los precios de los paquetes turísticos y el abaratamiento de los servicios recreativos y deportivos.

Entre los grupos con influencia positiva destaca el de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido principalmente al encarecimiento de las legumbres, hortalizas, aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024.

Una imagen del mercado Atarazanas de Málaga este pasado mes de diciembre. / Alex Zea

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7%, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que "continúa la senda de moderación" y "sigue siendo inferior a las subidas salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo".

En un comunicado, añade que la inflación subyacente media en 2025 se sitúa en el 2,3%, seis décimas menos que en 2024 (2,9%) y en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

Los huevos siguen subiendo: un 31,3% en diciembre

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en diciembre en tasa interanual, un 31,3%; seguidos de la carne de vacuno (17,2%); del café (16,3%); del chocolate (12,7%); y del cacao y chocolate en polvo (12%).

También destacan las subidas de otros aceites comestibles, un 9,7%; de los despojos comestibles, un 7,8%; de la carne de ovino y caprino, un 7,4 %; de las legumbres y hortalizas frescas, un 7,3%; y de los frutos secos, un 7%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 31,6% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 59,2% y en tasa mensual se ha encarecido por tercer mes consecutivo, un 1 %, detalla el INE.

Cajas de huevos. / JORDI COTRINA

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 5,5%; las patatas, un 1,8%; y otros productos a base de cereales, un 2,4 %.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la joyería y bisutería (31,6%), la recogida de basura (30,3%) y el transporte combinado de pasajeros 26,7%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en diciembre las registraron el butano y propano, un 6,9%; los equipos audiovisuales, un 6%; los juegos y aficiones, un 5,7%; y los equipos de telefonía móvil, un 5,3%.