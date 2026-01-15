Puntos limpios de proximidad: Málaga recoge más de 77 toneladas de residuos en dos años

Tras las recientes fiestas de Navidad, un periodo de consumo que en ocasiones llega a ser compulsivo, muchos hogares han aprovechado para renovar enseres y sustituir objetos que se han quedado obsoletos o se han estropeado sin remedio. Bajo el árbol, depositados por Sus Majestades de Oriente, habrán aparecido pequeños electrodomésticos para reemplazar a los antiguos. Pero, ¿dónde se pueden tirar los que ya no sirven? Desde luego, nunca en el cubo de los residuos orgánicos, ni tampoco en los contenedores habituales destinados a la recogida selectiva de envases, papel o vidrio. Para facilitar esta tarea, el Ayuntamiento de Málaga, a través de Limasam, mantiene en funcionamiento desde hace casi dos años catorce puntos limpios de proximidad, repartidos en los once distritos de la ciudad. Durante 2024, según la información facilitada por el Consistorio, los malagueños depositaron en estos contenedores 39.517 kilos de residuos. En total, sumando 2023 y 2024, se han recogido más de 77 toneladas, según los últimos datos recopilados.

La convivencia con este sistema ha permitido que los malagueños se hayan acostumbrado a su uso, por eso, en solo un año, la basura recogida ha aumentado un 7%: de las 37 toneladas de 2023 a las casi 40 del 2024.

¿Qué reciclan los malagueños en los puntos limpios?

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades por el tipo de material reciclado:

Comparativa del material reciclado en los PLP Tabla que muestra la comparativa del material reciclado en los PLP.

¿Dónde se encuentran estos puntos de recogida?

Los contenedores de los puntos limpios de Málaga se integran en sus entornos con un diseño moderno y dimensiones reducidas, que permite su fácil ubicación en cualquier punto. Están compuestos con materiales que impiden la adhesión de cartelería y con resistencia adecuada para prevenir casos de vandalismo. Además, incorporan la información marcada en braille para el uso de personas invidentes. El punto limpio es una instalación municipal donde se reciben, se separan y almacenan temporalmente todos los residuos no adecuados para el resto de contenedores urbanos convencionales. Los puntos limpios sólo admiten desechos de origen doméstico.

Ubicación de los puntos limpios en Málaga Mapa que muestra la ubicación de los puntos limpios en Málaga.

Ubicación de los puntos limpios de próximidad en Málaga CENTRO : Paseo Reding, 21

: Paseo Reding, 21 ESTE : Calle Pío Baroja y Avenida Pintor Sorolla (en el puente entre el Paseo Miramar y el Paseo Limonar)

: Calle Pío Baroja y Avenida Pintor Sorolla (en el puente entre el Paseo Miramar y el Paseo Limonar) CIUDAD JARDÍN : Plaza JFK (en el interior de la plaza)

: Plaza JFK (en el interior de la plaza) BAILÉN MIRAFLORES : Avenida Pedro Salinas esquina Alcalde José Luis Estrada

: Avenida Pedro Salinas esquina Alcalde José Luis Estrada PALMILLA : Avenida Jane Bowles, 6 (A la altura de las pistas deportivas)

: Avenida Jane Bowles, 6 (A la altura de las pistas deportivas) CRUZ DE HUMILLADERO : Calle Cristóbal de Villalón (Junto al centro de salud) y en calle La Unión, (frente al Centro de Pensionistas Antonio Martelo)

: Calle Cristóbal de Villalón (Junto al centro de salud) y en calle La Unión, (frente al Centro de Pensionistas Antonio Martelo) CARRETERA DE CÁDIZ : Calle Puntos de la Fuente Grima (Delante de las pistas) y en la calle Canillas de Aceituno (Entre la iglesia y el centro de salud)

: Calle Puntos de la Fuente Grima (Delante de las pistas) y en la calle Canillas de Aceituno (Entre la iglesia y el centro de salud) CHURRIANA : Calle del escritor Julio Balbás

: Calle del escritor Julio Balbás CAMPANILLAS : Avenida José Calderón (frente a la Oficina de Correos)

: Avenida José Calderón (frente a la Oficina de Correos) PUERTO DE LA TORRE : Calle Escritora Matilde del Nido(frente a la entrada de la caseta municipal)

: Calle Escritora Matilde del Nido(frente a la entrada de la caseta municipal) TEATINOS-UNIVERSIDAD: Bulevar Louis Pasteur (pasada la glorieta Profesor Rodríguez Carrión, dirección parada metro Ciudad de la Justicia)

El Ayuntamiento de Málaga realizó una inversión inicial de 613.228 euros en la instalación de estos nuevos equipamientos, dentro de la estrategia sobre economía circular que promueve el Consistorio. Con su entrada en servicio, se daba respuesta a las demandas de los vecinos y se facilitaba la posibilidad de reciclar los residuos que requieren tratamiento en un punto limpio, sin que se tuvieran que desplazar a los puntos limpios fijos, que siguen funcionando tanto en la Virreina como en el polígono Guadalhorce, en la calle Werther y en la calle Hermanas Bronte, 85, respectivamente.

¿Qué se puede depositar en los puntos limpios de proximidad?

Estos contenedores especiales están diseñados para recoger residuos domésticos que requieren un tratamiento específico y que no deben mezclarse con la basura habitual. Su principal ventaja es que evitan desplazamientos largos hacia los puntos limpios fijos, ubicados en la periferia de la ciudad.

Según el Ayuntamiento, el éxito del sistema reside en que permite separar residuos que no suponen un gran volumen en peso, pero que es importante apartar del flujo habitual por su peligrosidad o por sus características especiales, ya que requieren una gestión específica.

Dentro de la decida apuesta de Limasam por la sostenibilidad, la estrategia verde para implantar estos puntos limpios de proximidad permite que los vecinos de Málaga puedan desprenderse de residuos domésticos que pueden tener una segunda vida después de ser convenientemente reciclados. ¿Qué se puede depositar en estos contenedores? Pequeños electrodomésticos, desde tostadoras, batidoras, móviles rotos, exprimidores, planchas... hasta pilas gastadas, cápsulas de café, que tan habituales son últimamente en los hogares, tubos fluorescentes que se han fundido y otras lámparas de bajo consumo, aceite usado, cartuchos de tóner de impresoras, radiografías viejas, cd´s que ya no escuchas, cintas de video que ya no puedes ver, aerosoloes, tapones... e incluso libros y revistas.

La concejala de Sevicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, anunció hace apenas unas semanas en el VII Foro de Economía Circular organizado por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga que en próximas fechas Limasam tiene previsto reforzar estos puntos limpios de proximidad en la ciudad gracias a los fondos europeos EDIL. Desde el punto de vista de la edil, estos contenedores, además de una gran visibilidad, "han tenido un claro impacto en dar soluciones a los vecinos a la hora de segregar sus residuos. Prueba de ello son los continuos incrementos en la cantidad de material que se recupera, así como la gran aceptación por parte de los ciudadanos".

Para Porras, el principal objetivo de Málaga en materia de sostenibilidad es reducir el material que acaba en el vertedero. La mejor forma de medir si se están produciendo avances en este sentido es cuantificar el material que se recupera de las diferentes fracciones que se recogen en el municipio, ya sea los envases, papel, cartón, vidrio, textiles... En este caso, se ha registrado un incremento del 23% de los envases recuperados, un 22% más de vidrio recuperado o de un 18% más del papel cartón recogido desde que Limasam es municipal, según los datos aportados por la edil.