Subvenciones a ONG: Málaga abre el plazo para pedir ayudas por más de 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto este jueves el plazo de las dos convocatorias anuales de subvenciones en concurrencia competitiva dirigidas al tejido asociativo de la ciudad y a las ONG de cooperación al desarrollo, con un importe de más de 3 millones de euros, un 8,2% más que el año pasado. Según ha informado el Consistorio, las convocatorias fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local los pasados 9 de diciembre (cooperación al desarrollo) y 16 de diciembre (tejido asociativo) y publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que desde este 15 de enero se abre un plazo de 20 días naturales, hasta el 3 de febrero, para presentar solicitudes a través de la sede electrónica municipal.

En la edición de 2025, el Ayuntamiento concedió subvenciones para financiar 939 proyectos presentados por 429 entidades sociales con cargo a la convocatoria general, así como 68 actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, la acción humanitaria y la educación para el desarrollo sostenible.

Convocatoria general: 1,87 millones y más financiación municipal

La convocatoria general dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad incrementa su presupuesto un 5,5%, hasta 1,8 millones de euros, frente a los 1,7 de 2025.

El aumento responde, principalmente, al refuerzo de varias líneas: Derechos Sociales, que pasa de 500.000 a 550.000 euros; Cultura, que sube de 80.000 a 102.500 euros al incorporar una segunda modalidad; y la destinada a los distritos, que crece de 551.709 a 578.357 euros.

Además, la financiación municipal del proyecto a subvencionar aumenta del 90% al 95%, en línea con un compromiso del programa de gobierno municipal 2023-2027.

El reparto por líneas queda así:

550.000 euros para Derechos Sociales y Políticas Inclusivas

para Derechos Sociales y Políticas Inclusivas 348.500 euros para Participación Ciudadana y Migración

para Participación Ciudadana y Migración 120.000 euros para Igualdad de Oportunidades

para Igualdad de Oportunidades 120.000 euros para Accesibilidad

para Accesibilidad 102.500 euros para Cultura

para Cultura 20.000 euros para Consumo

para Consumo 40.000 euros para Comercio

para Comercio 578.357,56 euros para las 11 Juntas Municipales de Distrito

En cuanto al pago, se prevé un anticipo del 75% de la subvención concedida, mientras que el 25% restante se abonará tras la justificación del coste total del proyecto.

Cooperación al desarrollo: 1,15 millones y pago anticipado general

La convocatoria destinada a las ONG que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional eleva su dotación de 1.020.000 a 1.150.000 euros, un 12,7% más.

Entre las novedades, el Ayuntamiento señala el pago anticipado con carácter general para las líneas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, además de la posibilidad de justificar los proyectos mediante un informe de un auditor de cuentas.

La partida se distribuirá en:

950.000 euros para proyectos de cooperación internacional al desarrollo

para proyectos de cooperación internacional al desarrollo 120.000 euros para proyectos de acción humanitaria

para proyectos de acción humanitaria 80.000 euros para proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global

Las ayudas financiarán proyectos presentados por ONG inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, según recoge la convocatoria.