Unicaja impulsará la inserción laboral de mujeres desempleadas

Unicaja impulsará la inserción laboral de mujeres en situación de desempleo mediante un convenio con la Fundación Quiero Trabajo, que ofrece formación personalizada, asesoramiento y servicios de imagen orientados a mejorar la empleabilidad.

Con este acuerdo, la entidad refuerza su compromiso con la igualdad y la inclusión social y respalda la labor de la mencionada fundación, según informó el miércoles Unicaja en un comunicado.

El convenio ha sido firmado por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y por la directora de la oficina de Málaga de la Fundación Quiero Trabajo, Silvia Ortiz.

Más de 20.000 personas

La Fundación Quiero Trabajo es una organización sin ánimo de lucro, compuesta por un equipo de profesionales que trabaja desde el año 2016 para favorecer la inclusión sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión mediante el uso de herramientas prácticas y emocionales.

Desde ese año, la Fundación Quiero Trabajo ha acompañado a más de 20.000 personas con el apoyo de más de 1.000 voluntarios de empresas y particulares. Suma 100 empresas comprometidas y 400 entidades colaboradoras y ha logrado que ocho de cada diez mujeres superen sus entrevistas de trabajo.