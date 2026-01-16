Abel García Sola, nuevo director médico del Hospital Regional de Málaga

El doctor Abel García Sola será el nuevo director médico del Hospital Regional Universitario de Málaga. Su nombramiento ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en una resolución firmada el 12 de enero de 2026 por la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García Sánchez.

El hematólogo y hasta ahora subdirector médico del hospital sustituye en el cargo a Fernando Salgado, que dimitió el pasado mes de junio en un momento de tensión y protestas por la falta de personal.

Aunque no trascendieron las causas de su dimisión, el centro explicó en su momento que “los relevos en puestos directivos forman parte del funcionamiento habitual de una organización tan compleja como la nuestra, y responden a la naturaleza exigente de estos cargos”. Asimismo, aclaró que Salgado continuaría vinculado al hospital como médico adjunto en Medicina Interna.

Hospital Regional / Álex Zea

El nombramiento del doctor Abel García será efectivo desde este viernes, según se indica en la resolución del BOJA. Originario de Baza (Granada), el especialista en Hematología continuará combinando la atención clínica con las tareas de gestión sanitaria.

Trayectoria profesional

Dentro de su trayectoria profesional, destaca su etapa en Reino Unido, donde llegó a ser responsable de la Unidad de Hospitalización Oncológica de Adolescentes y Adultos Jóvenes del Hospital Universitario de Cambridge.

En 2017 regresó a Andalucía, comunidad en la que había realizado la residencia entre 2008 y 2012. Antes de incorporarse como hematólogo al Hospital Regional Universitario de Málaga, desarrolló su labor durante varios meses en Vélez-Málaga. En julio de 2021 fue nombrado subdirector del área médica.

Cabe destacar también su papel clave en el desarrollo del programa de Hematología Domiciliaria (HEDO), puesto en marcha en 2019 y reconocido en 2020 por la Junta de Andalucía con una de sus banderas provinciales con motivo del 28 de febrero.