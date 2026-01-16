Cae una banda que asaltó una decena de viviendas de lujo en Málaga, Nerja y Mijas

Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su presunta implicación en una decena de robos con fuerza en viviendas en Málaga capital, Mijas y Nerja. Los autores, de origen chileno y especializados en escalo y fractura de cerraduras y ventanas, actuaban en zonas de alto poder adquisitivo y con especial predilección por inmuebles cercados por un muro perimetral. El objetivo de los asaltos era dinero en efectivo, joyas y objetos de valor fácilmente transportables. Los cuatro detenidos han ingresado en prisión.

El Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga comenzó las pesquisas en octubre tras detectarse la presencia de un grupo criminal de carácter itinerante dedicado a la consumación de robos con fuerza en viviendas habitadas. Tras las primeras denuncias, algunas de ellas de vecinos de la zona este de la capital, los investigadores siguieron el rastro de los supuestos autores, que se habían establecido temporalmente en un piso del Centro de Málaga en el que planeaban los asaltos.

Reparto de funciones

Los sospechosos tenían establecido un claro reparto de funciones entre ellos. "La única mujer del grupo era la encargada de realizar inspecciones discretas en las urbanizaciones. En su chequeo previo, verificaba la ausencia temporal de moradores tocando el timbre u observando que no hubiese luces encendidas", ha explicado este viernes la Policía Nacional.

Tras la selección de los objetivos, otros dos de los investigados pasaban a la acción. Usaban guantes, gorras y pasamontañas y, tras escalar los muros perimetrales, forzaban cerraduras y ventanas con radiales, patas de cabra y destornilladores. "En apenas unos minutos registraban las estancias de las viviendas en busca de dinero en efectivo, joyas y otros efectos de valor", han añadido. El último de los integrantes del grupo facilitaba el desplazamiento en vehículo y realizaba labores de apoyo a sus compañeros.

Detalle de los efectos recuperados por la Policía Nacional. / L.O.

Finalmente, la Policía Nacional neutralizó al grupo frustrando una nueva gira que el grupo ultimaba en distintos puntos de Estepona, Marbella, Torrox y Vélez-Málaga, donde fueron registrados sus últimos movimientos.

Hurtos en grandes superficies

La investigación también ha destapado que el grupo practicaba hurtos continuados en grandes superficies comerciales con la utilización de bolsos apantallados con los que neutralizaban los sistemas de alarma. En el registro de la vivienda del Centro de Málaga que utilizaban base de operaciones, los agentes intervinieron piezas de joyería, dinero en efectivo, relojes, telefonía móvil, ropa de diferentes marcas de prestigio, bolsos apantallados, herramientas e indumentaria usada en los asaltos.