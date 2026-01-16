Carrera solidaria: la AECC y Málaga TechPark presentan la IV edición de ‘En Marcha contra el Cáncer’

El próximo domingo 25 de enero Málaga TechPark acogerá la cuarta edición de ‘Málaga, en marcha contra el cáncer’, la carrera solidaria de empresas que tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Málaga

La cita es a las diez de la mañana y, a falta de una semana para cerrar la inscripción, el evento ya ha obtenido un éxito sin precedentes al lograr más de 1.750 inscripciones, más del doble que en la edición anterior que congregó a más de 800 personas. No obstante, el objetivo de la organización es llegar a los 2.000 participantes, que esperan conseguir en estos últimos días.

La recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a la financiación de proyectos de investigación oncológica, así como al mantenimiento de los programas y servicios que la asociación ofrece de manera gratuita a los pacientes de cáncer y a sus familiares.

Entre ellos, se encuentra la atención psicológica, la atención de sus trabajadores sociales, servicios de fisioterapia, logopedia, nutrición, talleres de ejercicio físico o los pisos residencia que pone a disposición de los pacientes oncológicos que vienen a Málaga a recibir tratamiento.

Tres recorridos

Como novedad este año, la carrera contará con tres recorridos. El primero, será uno competitivo de 10 kilómetros de distancia con trofeo para los tres primeros de la categoría masculina y para las tres primeras de la categoría femenina.

Presentación de la cuarta edición de la carrera ‘Málaga, en Marcha contra el Cáncer’ en la sede de la AECC / L.O.

Los primeros clasificados de ambas categorías se llevarán también un reloj Viceroy cedido por Joyería Luján. Además, los tres primeros de la categoría masculina recibirán una cesta de aguacates y mangos de la empresa Sigfrido y las tres primeras de la categoría femenina obtendrán un lote de productos de cosmética de Silvia Moreno, según ha informado la AECC en un comunicado.

El segundo recorrido será de 5 kilómetros, no cronometrado, y estará destinado a familias y a aquellas personas que no deseen competir. El tercero será una marcha infantil no competitiva, que constará de 100 metros para los niños que también quieran correr y sentirse protagonistas por un día.

Zona infantil

El recorrido, diseñado especialmente para la ocasión, tendrá salida y llegada en la Plaza Alei del parque y se desarrollará por las calles del recinto de la tecnópolis malagueña. Las inscripciones se pueden realizar en este enlace hasta un día antes de la prueba o hasta que se complete el cupo.

La jornada incluirá además un calentamiento previo para los participantes que ofrecerán los profesionales del gimnasio David Lloyd. Para los más pequeños, se habilitará una zona especial con pintacaras y animación infantil con un equipo de pedagogas que llevarán a cabo juegos y actividades, asegurando así un espacio de disfrute familiar.

"Entorno comprometido"

“Acciones como ‘En Marcha contra el Cáncer’ reflejan el modelo de comunidad que impulsamos desde el parque: un entorno innovador y competitivo, pero también profundamente comprometido con las personas, su bienestar y su calidad de vida”, ha señalado el director de Málaga TechPark, Felipe Romera, durante la rueda de prensa de presentación de la carrera.

Han estado también presentes Carmen Litrán, gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; Mar Torres, concejala del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, y responsable del distrito de Campanillas; Manuel Bandera Zurrado, asesor de Deportes en el Ayuntamiento de Málaga, y Franck Daniel León Guenerie, jefe de proyecto de transformación interna de Vodafone Business, que es el patrocinador principal de la prueba.

Solidaridad

Por su parte, Litrán ha destacado que la carrera vuelve a ser “un gran punto de encuentro para la solidaridad y el compromiso” de la sociedad malagueña. “Desde la Asociación Española Contra el Cáncer trabajamos cada día para llegar a más personas, reforzando la prevención, el acompañamiento a pacientes y familiares y el impulso a la investigación”, ha recordado la gerente, que ha agradecido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento su apoyo, así como a todas las empresas patrocinadoras.

“Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse, porque cada paso cuenta y, juntos, avanzamos hacia nuestro objetivo común de superar el 70% de supervivencia al cáncer en 2030”, ha concluido Litrán.

El registro en la carrera cronometrada incluye fruta, agua, dorsal y seguro para el corredor, gracias a la colaboración de Solans de Cabras, Centro Comercial Rosaleda, Casa Kiki, que aportará 600 palmeros o dulces para repartir entre los corredores y Café Santa Cristina, que pondrá un córner de bebida caliente en la salida.