Protesta
El colectivo Un Techo por Derecho se encierra en la antigua sede de Málaga Acoge
Quieren "recuperar" el edificio y denuncian que haya sido vendido a un fondo especializado en apartamentos turísticos. Málaga Acoge ha abandonado esta semana el inmueble de Ollerías tras más de dos décadas
El colectivo Un Techo por Derecho, un grupo de de mujeres que lucha por el derecho a la vivienda, junto con el apoyo de otros colectivos y movimientos vecinales de la ciudad, se ha encerrado en el antiguo edificio de Málaga Acoge, situado en la calle Ollerías, en pleno Centro Histórico para "recuperar" el inmueble y protestar por su venta a un fondo de origen israelí.
Málaga Acoge había puesto fin a su larga trayectoria en el céntrico edificio esta semana y prestará sus servicios en otras sedes, después de que la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, lo sacara a subasta en 2024 y fuese adjudicado por 3,6 millones de euros a la empresa White, especializada en apartamentos turísticos.
Un Techo por Derecho ha informado de que "esta acción de reivindicación se produce en un contexto de ciudad en crisis, de emergencia habitacional y de genocidio contra el pueblo palestino". "En el actual contexto sociopolítico, presidido por el problema estructural de acceso a la vivienda, las vecinas de Málaga que se encuentran dentro del antiguo edificio de Málaga Acoge, situado en Calle Ollerías 15-17, buscan evitar su uso especulativo mientras perdure el genocidio en Gaza y la situación de la vivienda en la ciudad no se revierta", han indicado en un comunicado.
Diversos colectivos de la ciudad están mostrando su apoyo a esta acción y se han concentrado a las puertas del edificio, donde también hay ya presencia policial.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón