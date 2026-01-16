El colectivo Un Techo por Derecho se encierra en la antigua sede de Málaga Acoge

El colectivo Un Techo por Derecho, un grupo de de mujeres que lucha por el derecho a la vivienda, junto con el apoyo de otros colectivos y movimientos vecinales de la ciudad, se ha encerrado en el antiguo edificio de Málaga Acoge, situado en la calle Ollerías, en pleno Centro Histórico para "recuperar" el inmueble y protestar por su venta a un fondo de origen israelí.

Málaga Acoge había puesto fin a su larga trayectoria en el céntrico edificio esta semana y prestará sus servicios en otras sedes, después de que la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, lo sacara a subasta en 2024 y fuese adjudicado por 3,6 millones de euros a la empresa White , especializada en apartamentos turísticos.

Un Techo por Derecho ha informado de que "esta acción de reivindicación se produce en un contexto de ciudad en crisis, de emergencia habitacional y de genocidio contra el pueblo palestino". "En el actual contexto sociopolítico, presidido por el problema estructural de acceso a la vivienda, las vecinas de Málaga que se encuentran dentro del antiguo edificio de Málaga Acoge, situado en Calle Ollerías 15-17, buscan evitar su uso especulativo mientras perdure el genocidio en Gaza y la situación de la vivienda en la ciudad no se revierta", han indicado en un comunicado.

Diversos colectivos de la ciudad están mostrando su apoyo a esta acción y se han concentrado a las puertas del edificio, donde también hay ya presencia policial.