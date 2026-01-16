Sucesos
Una disputa a tiros entre dos clanes pone en jaque a la Trinidad
La Policía Nacional investiga un incidente en el que tres viviendas localizadas en distintos puntos del barrio han recibido al una docena de disparos
La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con armas de fuego en Málaga capital. En esta ocasión, el enfrentamiento se ha producido en la Trinidad, donde se han registrado detonaciones en al menos tres puntos distintos del barrio. Los disparos han provocado una gran alarma social y un importante despliegue policial. Fuentes cercanas al caso han explicado que no constan heridos y que los investigadores ya trabajan en la identificación de las personas que han participado en la disputa.
El punto de partida de las pesquisas han sido los lugares donde se han producido impactos de bala, concretamente en tres viviendas localizadas en puntos muy dispares: en las calles San Pablo, Francisco Monje y Puente, todas vinculadas a dos familias del barrio que han protagonizado otras disputas en el pasado. Las fuentes aseguran que los tres inmuebles suman al menos una docena de impactos, siete de ellos en un mismo inmueble.
