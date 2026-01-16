Una disputa a tiros entre dos clanes pone en jaque a la Trinidad

La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en Málaga capital. En esta ocasión, el enfrentamiento se ha producido en La Trinidad, donde se han registrado detonaciones en al menos tres puntos distintos del barrio. Los disparos han provocado una gran alarma socialy un importante despliegue policial.

Fuentes cercanas al caso han explicado que no constan heridos y que los investigadores ya trabajan en la identificación de las personas que han participado en la disputa.

Impactos en tres viviendas

El punto de partida de las pesquisas han sido los lugares donde se han producido impactos de bala, concretamente en tres viviendas localizadas en puntos muy dispares: en las calles San Pablo, Francisco Monje y Puente, todas vinculadas a dos familias del barrio que han protagonizado otras disputas en el pasado.

Las fuentes aseguran que los tres inmuebles suman al menos una docena de impactos, siete de ellos en un mismo inmueble.

Incidentes recientes

El pasado 3 de enero se registró en Marbella otro tiroteo sin heridos, el segundo en esa ciudad sin daños personales y el tercero en un mes en la provincia. Aquel suceso con armas de fuego tuvo como escenario la barriada de Las Albarizas, una zona próxima al lugar donde el 2 de diciembre se produjo otro incidente de las mismas características en la terraza de una cafetería de la calle Alfredo Palma.

La Policía Nacional también investiga el tiroteo del 19 de diciembre en la avenida Condes de San Isidro, en Fuengirola, donde se escucharon al menos cuatro detonaciones. Varias balas impactaron en el cristal de un local.