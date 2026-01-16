Elías Bendodo: "El alcalde de Málaga es la inteligencia natural en los tiempos de la inteligencia artificial"

El eterno retorno a Málaga de Elías Bendodo suele generar ciertos momentos que invitan a hacer apuestas sobre su futuro en la política, y especialmente sobre la tan comentada aspiración a la alcaldía de su ciudad. El asunto regresó, como un obediente bumerán, al desayuno informativo de Europa Press que el actual vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP nacional protagonizó en un hotel malagueño, en un salón abarrotado por compañeros de partido y personalidades que remitían a su aquí, a su antes, y a su ahora. Y, allí, con una hipotética sucesión de Paco de la Torre -que lo presentó a él- flotando como siempre en el ambiente, Bendodo se abonó a los elogios al regidor: "Paco tiene una visión nítida de la ciudad del presente y del futuro , el alcalde es la inteligencia natural en los tiempos de la inteligencia artificial"

"He aprendido todo bajo sus órdenes", insistió refiriéndose a sus 19 años "como concejal con él". Al hacer este tipo de comentarios, Bendodo se estaba preparando el terreno para dar por segura la continuidad del octogenario regidor al pie del caño y no meterse en el charco de su hipotético regreso al sur del sur. "A Málaga le ha ido bien en los más de 20 años con De la Torre como alcalde, pero hay muchas cosas todavía que hacer en Málaga y las tiene que liderar mi alcalde", afirmó.

En otra ocasión reciente, Bendodo ya dijo en la misma línea que "mientras De la Torre quiera, va a seguir siendo el mejor alcalde de España".

Intervención de Elías Bendodo. / Álex Zea

No limitar el mandato

En su intervención, Elías Bendodo también abogó por no limitar con la imposición de un periodo de tiempo las etapas en la política: "No hay que hablar de limitación de mandatos, ocho años por qué, igual con cuatro son suficientes o hacen falta 25", dijo con otro guiño al incombustible regidor.

"Paco se está centrando en lo importante, ahí están todas las viviendas que ha hecho y las que tiene prevista, está transformando la ciudad y disparando su proyección internacional. Con exceso de ideología, De la Torre no hubiera podido construir esta Málaga moderna, líder y apasionante, admirada prácticamente en todo el mundo".

"No me he ido de Málaga"

Al igual que en una entrevista concedida este otoño a La Opinión de Málaga, Bendodo entonó en el desayuno su habitual "yo no me he ido de Málaga". También espetó otra frase clásica suya -"el camino es la meta"- y desembocó en la defensa de que "en la política hay que saber irse".

Fue así como se pronunció sobre el fin de su etapa como presidente en la Diputación de Málaga para pasar a la política andaluza, y al posterior salto al PP nacional tras cuatro años en el Ejecutivo autonómico: "El presidente Juanma Moreno y el presidente Feijóo nos lo pidieron a mí y a Juan Bravo en un momento complicadísimo para nuestro partido", dijo sobre su último cambio de 'destino'.

"Juanma es mi amigo"

Y la pregunta de si le ha ido bien desde entonces, sin Juanma, la despachó con estos términos: "Me ha ido bien con Juanma Moreno y no estoy sin Juanma Moreno, no estoy fuera de Andalucía, no me he ido de Málaga ni de Andalucía. Mis hijos y mi madre, que está ahí y viene a verme a los actos siempre que puede, están aquí en Málaga".

Además, recordó que empezó en la política con Juanma Moreno y Mariví Romero, presente en el desayuno: "Juanma, más que presidente de Andalucía, es mi amigo; eso de que no se pueden hacer amigos en la política no es cierto: esta semana hemos hablado varias veces, hablamos de muchas cosas, no solo de política, él me da consejos y yo se los doy a él.

Intervención de Paco de la Torre. / Álex Zea

Presentación del alcalde

En la presentación del protagonista del desayuno informativo, el alcalde Paco de la Torre se refirió a Bendodo como "un valor de la política española, experimentado a nivel local y también en el ámbito provincial, regional y nacional".

El regidor malagueño se remontó al año 2000, cuando estaba recién llegado a la alcaldía, y "la baja tras el asesinato del llorado y recordado siempre José María Martín Carpena la cubre Elías, y demostró su capacidad en los distritos".

De la Torre glosó los cometidos posteriores de Bendodo en el Ayuntamiento; logros en la presidencia de la Diputación como el Caminito del Rey, la senda litoral o La Térmica; el salto a la política regional y "su papel como negociador" o luego llega a las elecciones de la mayoría absoluta, y "opta entonces por la política nacional".

"Es un orgullo para nosotros que Elías esté en esa función, hemos hablado de pasado y presente y el futuro está por escribir, y Elías seguirá demostrando su capacidad para la búsqueda de diálogo y consenso", concluyó el alcalde .

Al igual que Bendodo, De la Torre también pronunció la palabra futuro y en ambos casos no costaba visualizar la silueta del edificio del Ayuntamiento en el céntrico Paseo del Parque.