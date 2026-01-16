Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiputadosCerro BlancoJabalíesRoboPreciosEsculturasAtropelloBalkan CartelMálaga CF
instagramlinkedin

Málaga de un vistazo

Las estatuas del puerto

Ginés Serrán posa con la estatua de Venus tras la polémica colocación en el puerto de las gigantes esculturas.

Ginés Serrán posa con la estatua de Venus tras la polémica colocación en el puerto de las gigantes esculturas. / Jorge Zapata (EFE)

Daniel Torregrosa

Daniel Torregrosa

Tenemos un nuevo debate en la ciudad: las estatuas del puerto. Por si hay algún lector ajeno aún a esta nueva controversia, algunos actores de la sociedad civil han alzado su voz criticando la instalación de dos estatuas de importantes dimensiones en la entrada del puerto, a la altura de la plaza de la Marina. Personalmente, unas estatuas de ocho metros me parecen exageradas, pero no es menos cierto que en los alrededores del puerto de Málaga hay edificios que miden mucho más de esos ocho metros, por lo que el impacto visual puede que sea relativo. En cualquier caso, no es esto de lo que quiero hablarles. La cuestión es que uno de los adalides de esta respuesta ciudadana ha sido la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que ha hecho legítima crítica sobre el tamaño de las estatuas, pero que también ha criticado el currículum del escultor progenitor de dichas imágenes, llegándose a afirmar que para ser escultor hace falta una formación concreta y que entienden que este autor habría llegado «muy rápido» al punto de poder colocar dos obras suyas, nada más y nada menos, que en este enclave de la ciudad. Sin querer ser malpensado, puedo entrever un reproche sobre que no se haya buscado en el seno de esa Real Academia al autor que pudiera realizar dichas obras. Porque veo en cada debate en el que participo que sólo una minoría debate desde las ideas que entiende más justas o convenientes, y que la gran mayoría debate desde las ideas o conceptos que más le benefician, lo que me ha hecho autoimponerme la regla de analizar qué interés tiene la persona que argumenta u opina, por si las moscas. Porque la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, pero lo que dice Agamenón quizá lo diga porque le conviene y no porque sea la verdad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
  2. El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
  3. El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
  4. El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
  5. La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
  6. La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
  7. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
  8. De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga

Las estatuas del puerto

Las estatuas del puerto

Málaga Acoge da el adiós definitivo a su histórica sede de la calle Ollerías

Málaga Acoge da el adiós definitivo a su histórica sede de la calle Ollerías

Málaga necesita reponer sus reservas de sangre tras el descenso de donaciones en Navidad

Málaga necesita reponer sus reservas de sangre tras el descenso de donaciones en Navidad

La oposición pide más transparencia sobre el Plan Especial de Gibralfaro

La oposición pide más transparencia sobre el Plan Especial de Gibralfaro

Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga con 700 trabajadores y 40 millones de inversión

Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga con 700 trabajadores y 40 millones de inversión

Incautados en un vehículo de Melilla más de 90 kilos de hachís con destino a Málaga

¿Quiénes son los diputados por Málaga más y menos activos en el Congreso?

¿Quiénes son los diputados por Málaga más y menos activos en el Congreso?

¿Quién tiene que hacer la presa de Cerro Blanco para evitar inundaciones en el Valle del Guadalhorce?

¿Quién tiene que hacer la presa de Cerro Blanco para evitar inundaciones en el Valle del Guadalhorce?
Tracking Pixel Contents