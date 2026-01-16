El estudio de arquitectura HCP de Málaga vuelve a figurar en 2026 en el ranking de los 100 más importantes del mundo

El estudio de arquitectura malagueño HCP Architecture&Engineering, especializado en arquitectura residencial, hoteles de lujo, proyectos de uso mixto y grandes desarrollos urbanos, ha sido reconocido, por tercer año consecutivo, como uno de los 100 estudios de arquitectura más importantes del mundo en el prestigioso ranking WA100, elaborado anualmente por la revista internacional Building Design. HCP, fundado en Málaga en 1986, suma durante su trayectoria más de 3.000 proyectos desarrollados en 36 países.

La lista WA100 clasifica a los mayores despachos de arquitectura a nivel global atendiendo a criterios como el número de arquitectos asalariados, la dimensión y estructura del estudio, su presencia internacional y su capacidad para abordar proyectos complejos en distintos mercados. HCP figura en el puesto 93, mejorando la posición del año anterior (donde era el 96).

En el raking WA100 aparecen otros tres estudios españoles: Idom (46), Ayesa Ingeneria y Arquitectura (61) y Morph (70).

HCP, con sedes en Madrid, Madrid, Sevilla, Baréin y Arabia Saudí, ha destacado este viernes que la nueva mención reafirma su posición como uno de los estudios españoles "con mayor solidez, continuidad y proyección internacional". Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para HCP, que afronta 2026 tras un año "complejo" marcado por el fallecimiento, en mayo de 2025, de Javier Higuera Yela, socio fundador del estudio.

HCP cumple 40 años en 2026

"Permanecer tres años consecutivos en el ranking WA100 es un reconocimiento al trabajo riguroso, constante y colectivo de todo el equipo de HCP. Afrontamos 2026 con una enorme ilusión: es el año en el que cumplimos 40 años de trayectoria y en el que reforzamos nuestra apuesta por la innovación y la inteligencia artificial como herramientas al servicio de una arquitectura de calidad, siempre desde el máximo rigor técnico", señala el socio fundador y director general de HCP, Alejandro Pérez.

Vista aérea de Vanian Views, en Estepona, otro proyecto del estudio de arquitectura malagueño HCP Architecture&Engineering. / L. O.

Durante el último año, HCP afirma que ha seguido consolidando su posicionamiento internacional, afianzando su presencia en mercados estratégicos como Oriente Medio y culminando la apertura y consolidación de su sede en Riad (Arabia Saudí). Esta implantación, añade, refuerza la proyección global del estudio y su capacidad "para abordar proyectos de gran escala y complejidad en uno de los mercados con mayor dinamismo del sector".

Un 2026 de "impulso y ambición" en HCP

Este nuevo reconocimiento en el WA100 2026 supone, según explica el estudio, "un impulso para seguir avanzando con ambición y responsabilidad, combinando legado, talento e innovación, en un año especialmente simbólico para la historia de HCP".

"Un año de reflexión y aprendizaje que ha reforzado aún más los valores sobre los que se construyó HCP y el compromiso compartido de continuar su legado. Desde esa experiencia, el estudio inicia una nueva etapa con responsabilidad, cohesión y determinación, afrontando 2026 como un año clave en su historia, coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario. Cuatro décadas de trayectoria avalan un modelo basado en el rigor técnico, la continuidad y la confianza en las personas", explica la compañía.

Más de 140 profesionales en HCP

Con más de 140 profesionales, un 70% del equipo formado en su propia cantera y más del 40% con una antigüedad superior a los 12 años, el estudio malagueño califica su equipo de "sólido y cohesionado", al combinar "experiencia, conocimiento interno y una clara vocación de evolución constante".

"En este contexto de madurez y crecimiento, la innovación y la digitalización forman parte del ADN de HCP desde hace años. A lo largo de su trayectoria, el estudio ha desarrollado más de 350 proyectos mediante metodología BIM y ha incorporado de manera progresiva herramientas de inteligencia artificial en distintos ámbitos de su actividad. Todo ello como apoyo al equipo y siempre bajo los más altos estándares de calidad y el máximo rigor técnico que definen la identidad del estudio", asegura.

De cara a 2026, HCP dará un paso más, ampliando e integrando la inteligencia artificial (IA) de forma transversal con el objetivo de agilizar tareas, optimizar flujos de trabajo y mejorar la eficiencia.