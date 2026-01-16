El Gobierno presenta la licitación de las obras del centro de microchips del Imec en Málaga con casi 190 millones

El Gobierno de España ya ha presentado la licitación de las obras del futuro centro de microelectrónica que el instituto belga Imec construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. El Ejecutivo central, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), ha elaborado un contrato dividido en dos lotes por valor de 189.437.971,19 euros que aparece ya publicado este viernes, 16 de enero, en el diario oficial de la Unión Europea.

Se prevé en la licitación de los dos lotes que el contrato comience el 30 de junio de 2026 y finalice el 31 de diciembre de 2029. Las empresas interesadas tiene hasta el próximo 12 de marzo para presentar sus ofertas, según se recoge en el documento.

El pasado mes de noviembre, el ministro Óscar López, ya adelantó durante una visita a la sede central del Imec, ubicada en Lovaina y especializada en nanoelectrónica, que el Ejecutivo preveía abrir en diciembre el proceso de licitación del proyecto de detalle y de las obras de estas instalaciones con el citado presupuesto de casi 190 millones. Finalmente, el anuncio de esta actuación se ha producido en los primeros días de este mes de enero de 2026.

Una licitación dividida en dos lotes

La licitación está dividida en dos lotes, según ha podido consultar este periódico. El primero incluye la redacción del proyecto de ejecución y ejecución de las obras de la línea subterránea y centro de seccionamiento de 66kv para el centro de semiconductores que se ubicará en el PTA . Su importe es de 5.862.186,27 euros y engloba la realización de esa línea subterránea desde el entronque con la nueva línea Campanillas-Paredones/SET Campanillas hasta el centro de seccionamiento a ejecutar en el punto de entrega previsto, ubicado en las parcelas del complejo. También se incluye la realización de las obras de construcción de ese centro de seccionamiento, todo ello según permisos de acceso y conexión emitidos por e-distribución.

El segundo contempla la redacción del proyecto de ejecución de las obras y ejecución de las obras de un complejo destinado a I+D+i de obleas de 300 milímetros, incluyendo una sala blanca, los edificios asociados y la urbanización del solar en el PTA y ejecución de las obras. En este caso, e, importe es el más cuantioso de la licitación, con 183.575.784,92 euros.

Se incluyen en este segundo lote la construccción de la sala blanca para la fabricación de chips, con una superficie útil diáfana de 2.000 metros cuadrados (“Edificio FAB”), un edificio de servicios centrales, incluido el puente de instalaciones con la FAB, una plataforma de gases, un almacén de materiales peligrosos, una sala de bombas y aljibes de PCI, un edificio de control, un edificio destinado a oficinas, incluido el puente de conexión con la FAB, una zona de grupos electrógenos, y una zona de bombas y aljibes de agua potable.

En cuanto a obras de áreas externas se detallan accesos y viales de distribución interior con caminos exclusivos para peatones, zonas de aparcamiento para contratistas, clientes y empleados, zona de gestión de residuos y zonas ajardinadas.

Un proyecto que coloca a España y Málaga en la vanguardia de los microchips

El proyecto del Imec, destinado al prototipado de chips de nueva generación, contará en total con una financiación de 500 millones de euros por parte del Gobierno . El nuevo centro servirá para posicionar a España y Europa "a la vanguardia" de futuros procesos tecnológicos con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica o la cuántica, entre otras industrias transformadoras.