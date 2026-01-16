¿Te gustan las croquetas? Estos son los 5 lugares que todo malagueño debe visitar al menos una vez

Desde las clásicas de jamón, puchero o pollo, hasta las combinaciones más innovadoras con todo tipo de rellenos, técnicas y sabores. No importa en qué versión se degusten, las croquetas siguen siendo uno de los platos estrella de la gastronomía española que se han convertido en todo un emblema de sabor y tradición.

Un bocado que siempre ocupa un lugar destacado en cualquier mesa del país, pero aún más durante el día de hoy, cuando se celebra el Día Internacional de las Croquetas, en el que se rinde homenaje a un plato que, a pesar del fuerte arraigo que tiene con España, tiene origen en Francia.

Los orígenes de la historia de la croqueta

Así, la autoría de su creación se produzco de la mano de Louis de Bechamel, chef principal del rey Luis XIV, mientras que la primera vez que se sirvió al público una croqueta fue en 1817, cuando el cocinero francés Antoine Cámere dio a probar esta delicia durante una cena de gala.

Desde entonces, no hay hogar o establecimiento que no cuente entre sus principales platos con esta creación que combina el crujiente de su exterior con un interior cremoso y repleto de matices.

Así, se cuentan por centenares los negocios de toda Málaga que ofrecen en su carta este bocado. Y, entre todos ellos, hemos recopilado una selección de las cinco mejores croquetas que se pueden probar en la provincia malagueña.

Menade, vencedora del II Campeonato de Málaga de Croquetas

En primer lugar se encuentra el restaurante Menade, un negocio situado en la urbanización Baviera Golf de Vélez-Málaga que ganó el primer premio en el II Campeonato de Málaga de Croquetas con una creación que evoca los sabores de los Montes de Málaga.

Así, el título a la mejor croqueta de Málaga fue a parar a este restaurante gracias a la maestría de 'los Pablos', Pablo Vega y Pablo Domínguez.

Entre los dos, han creado un concepto que busca condensar uno de los sabores más emblemáticos de Málaga, su Plato de los Montes, en una croqueta.

Una idea innovadora que logró la alabanza unánime del jurado del II Campeonato de Málaga de Croquetas, que le otorgó el primer premio por esta creación de masa ligera y cremosa con todo el sabor del Plato de los Montes y con un exterior crujiente y envuelto en panko con una reducción de pimiento frito.

La Huerta, segundo premio Sabor a Málaga

Otro de los imprescindibles para comer las mejores croquetas de Málaga es el restaurante La Huerta, ganadora en la misma competición del segundo premio 'Sabor a Málaga' por el uso de productos km0.

El negocio ganó este título gracias a un plato poco tradicional que combina la riqueza de este bocado con un sabroso postre: el arroz con leche.

De ese modo, Pepi Flores ha creado una croqueta de arroz con leche de cabra que no solo consigue conquistar a todos sus comensales, sino que ha logrado sorprender al jurado del II Campeonato de Málaga de Croquetas.

Base 9 ofrece otra de las mejores croquetas de Málaga

En pleno Centro de la capital malagueña se puede encontrar otra de las mejores croquetas de Málaga, escogida en la primera edición del Campeonato de Málaga de Croquetas, celebrado en 2024.

Así, la croqueta considerada la mejor de Málaga en dichos premios es la elaborada por el restaurante Base 9, localizado en la calle Salitre número 9.

Una elaboración que cuenta con una bechamel clásica, mucha cebolla, leche fresca y jamón ibérico que se ha convertido en otro de los imprescindibles para los amantes de las croquetas.

Taró, perfecta para los amantes de las gambas al pil pil

En el barrio malagueño de Huelin se encuentra otra de las mejores croquetas de Málaga, la del restaurante Taró, otro de los galardonados en el I Campeonato de Málaga de Croquetas, en esta ocasión, con el tercer premio.

Este restaurante situado en la calle Tomás Echeverría de la capital ofrece diversas creaciones que han logrado conquistar a todo el que acude a su local a disfrutar de sus innovaciones gastronómicas, entre las que destacan su croqueta líquida de gamba al pil pil o la de ropa vieja.

Tragatá, especialistas en croquetas de jamón

Cerrando el listado se encuentra Tragatá, un restaurante con locales tanto en Ronda como en la capital de Málaga que nació de la mano de Benito Gómez, el mejor chef de Andalucía en 2025 y alma máter del Estrella Michelin Bardal.

Con los mejores productos y platos, este emblemático restaurante cuenta con una croqueta de leche fresca de vaca infusionada con huesos de jamón cuyo sabor y calidad le hicieron participar en el primer premio del VII Concurso a la Mejor Croqueta de Jamón Joselito, celebrada en el congreso gastronómico Madrid Fusión Alimentos de España.

Finalmente, no logró el galardón, pero sí el respaldo de toda la clientela que acude a su local y descubre una de las croquetas más deliciosas y famosas de toda la provincia de Málaga.