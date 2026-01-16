El Hospital Clínico de Málaga mejora su área de Otorrinolaringología con una remodelación de los espacios

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, también conocido como El Clínico, ha decidido reforzar su área de otorrinolaringología ante el aumento de la demanda registrado en los últimos años. Para ello, el centro ha comenzado un proyecto de remodelación y redistribución de los espacios que permitirá mejorar la accesibilidad y ofrecer una mejor respuesta a los pacientes.

Gracias a esta reforma se podrá crear una nueva sala de cirugía menor ambulatoria y potenciar el área de diagnóstico con un nuevo espacio de audiología pediátrica para el screening neonatal, según ha informado el centro en un comunicado. Las obras, que ya han sido iniciadas, está previsto que finalicen en junio de 2026.

En el último año, el servicio, situado en el patio azul de consultas externas, atendió a más de 40.000 pacientes, lo que supone un incremento de 10.000 visitas respecto a los niveles prepandemia. Unas cifras que, según el hospital, evidencia el “crecimiento exponencial” de la actividad del servicio y por el que es necesario llevar a cabo esta actuación.

Mejorar el flujo de pacientes

Entre las principales mejoras destaca la incorporación de elementos destinados a mejorar el flujo y el circuito de pacientes, así como su accesibilidad, con una reorganización más eficiente de los espacios asistenciales.

Asimismo, el proyecto contempla la dotación de elementos arquitectónicos que aumentan y fomentan la entrada de luz natural, contribuyendo a crear “un entorno más confortable y humanizado” para pacientes y profesionales. La remodelación también incluye la habilitación de sistemas de control de accesos que, según el centro, permiten garantizar la seguridad y la privacidad de los pacientes durante su atención.

Visita a las obras de remodelación del área de otorrinolaringología del Hospital Clínico / L.O.

Desde el centro destacan que el plan funcional, diseñado para optimizar estos espacios, busca “poner orden” a un flujo asistencial que ha evolucionado cualitativa y cuantitativamente en los últimos 20 años. En este sentido, resaltan que durante este periodo la plantilla ha pasado de 6 a 15 facultativos especialistas.

Sala de cirugía menor

No obstante, una de las actuaciones más relevantes es la creación de la sala de curas acondicionada para la cirugía menor. Según explica el hospital, este nuevo espacio, que unifica varios habitáculos actuales, permitirá realizar técnicas y pequeñas intervenciones que no requieren anestesia general ni un quirófano convencional, como la exéresis de lesiones o el recambio de prótesis fonatorias.

“Disponer de una sala para cirugía menor en la propia consulta es un recurso óptimo para agilizar la lista de espera y evitar maniobras innecesarias a los pacientes, como la colocación de vías parenterales, mejorando así la humanización del proceso", ha subrayado el especialista y jefe del servicio de Otorrinolaringología, Óscar Cazorla, que ha querido tener unas palabras de agradecimiento a la dirección del centro por su apoyo para esta remodelación de espacios.

Audiología pediátrica

Por otro lado, la reforma también contempla una importante mejora en el área de diagnóstico mediante la implantación de un espacio específico de audiología pediátrica —que será de nueva creación—, para dar respuesta al aumento de pruebas de screening auditivo neonatal mediante otoemisiones acústicas.

Para garantizar un entorno silencioso, esencial para la precisión de los estudios audiológicos, se unificarán y adaptarán diversas salas con material de aislamiento acústico para realizar de forma óptima pruebas de la Unidad Nasosinusal y Trastornos del Equilibrio, tales como rinomanometrías, Prick test u olfatometría.

Desde el centro señalan que la nueva distribución y el refuerzo de los circuitos de enfermería especializada pretenden sentar las bases para la puesta en marcha de una “unidad pionera” para la atención de pacientes portadores de estomas traqueales.

Más de 346.000 euros

“Esta unidad ofrecerá un seguimiento integral a pacientes especialmente vulnerables, reduciendo sus estancias hospitalarias y evitando visitas innecesarias al área de urgencias”, ha afirmado el hospital en el comunicado.

Otro de los objetivos de este proyecto es separar definitivamente el tránsito de profesionales del circuito de pacientes, “garantizando un ambiente ordenado y seguro que redunde en la excelencia profesional del servicio”. En total, el coste de las intervenciones asciende a más de 346.000 euros.

El hospital también ha aclarado que los pacientes están siendo citados para ser atendidos en otros centros del complejo hospitalario, mientras que se ejecutan los trabajos de reorganización de espacios.