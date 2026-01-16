Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos investigados en Rincón de la Victoria por capturar aves protegidas con medios ilegales

En Torre de Benagalbón, la Guardia Civil incautó redes, reclamos vivos y reproductores de sonido a dos individuos que cazaban jilgueros, liberando luego a las aves capturadas

Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil por caza ilegal de jilgueros.

Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil por caza ilegal de jilgueros. / L.O

La Opinión

MÁLAGA

Dos personas son sorprendidas in fraganti con artes prohibidas como redes abatibles o reclamos electrónicos para capturar aves protegidas en Rincón de la Victoria.

La actuación ha tenido lugar en la zona conocida como Carril El Fotógrafo del núcleo de población de Torre de Benagalbón. Durante las labores de prevención y protección del medio natural, los agentes localizaron a dos individuos en una zona apartada mientras realizaban capturas de jilgueros.

Redes y reclamos ilegales

En el lugar de los hechos, el cuerpo armado aprehendió las artes utilizadas en las capturas, consistentes en dos redes abatibles de grandes dimensiones (seis metros de largo por dos de ancho); dos jilgueros utilizados como reclamos vivos (cimbeles), los cuales se encontraban inmovilizados con clavos tipo "embrague"; dos reproductores de sonido, ocho dispositivos USB y siete altavoces que emitían cantos de aves a gran volumen para atraer a los ejemplares silvestres.

Aves liberadas

Durante el operativo, se intervino una jaula con cuatro aves recién capturadas que carecía de anilla de identificación legal.

Los agentes procedieron a la liberación inmediata al medio natural de las seis aves fringílidas, especies protegidas incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna.

Temporada de paso migratorio

La operación coincide con la temporada de paso migratorio de estas especies hacia el Estrecho de Gibraltar, momento en que las aves son más vulnerables.

Los responsables han sido investigados por delitos contra la fauna silvestre, por la caza, posesión y destrucción de especies protegidas de fauna silvestre con medios no selectivos y legalmente prohibidos.

TEMAS

