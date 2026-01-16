Málaga necesita reponer sus reservas de sangre tras el descenso de donaciones en Navidad

A pesar de todos los avances científicos, la sangre sigue sin poder fabricarse, por lo que la única solución es la donación voluntaria y altruista. Sin embargo, durante las fiestas navideñas, como ocurre cada año, este gesto solidario disminuye y las reservas se resienten. Por este motivo, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga (CTTC) hace un llamamiento a la población para que acuda a donar y, sobre todo, para que se convierta en donante “estable” y “mantenido en el tiempo”.

“El año se ha empezado bien, pero todavía nuestro stock de emergencia no lo tenemos cubierto”, advierte Gracia María García, directora asistencial del CTTC. Durante las fiestas, llegó a situarse en el 50% y, aunque la situación ha mejorado en los últimos días, aún no se ha alcanzado el nivel óptimo del 100%. “Ahora mismo estaremos en un 70% del stock de reserva”, precisa.

“Sabemos que estas fechas son complicadas”, reconoce García. Por ello, quisieron ser previsores y a principios de diciembre la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha una campaña específica para estas fiestas bajo el lema 'Comienza tu tradición navideña', con el objetivo de integrar la donación como una tradición más dentro de la Navidad. Sin embargo, a pesar de ello, las donaciones disminuyeron cerca de un 25%.

250 donaciones necesarias

Málaga necesita unas 250 donaciones diarias para garantizar el suministro a todos sus hospitales, tanto públicos como privados. No obstante, durante el último mes la media ha sido de 150 al día. “Eso ha hecho que poco a poco las reservas vayan bajando”, apunta la directora asistencial del centro.

Campaña de donación de sangre en el Ayuntamiento de Málaga. / L.O.

Pese a esta reducción, García resalta que ningún paciente se ha quedado sin transfusión gracias a la coordinación entre los hospitales y los otros centros de transfusión de Andalucía, que realizan un trabajo en red para abastecer a toda la comunidad.

De hecho, Málaga “no es autosuficiente” y durante el resto del año debe recurrir a otras provincias para poder llegar a las 250 donaciones diarias. “Nosotros estamos en la media de entre 180 y 200”, indica García.

Stock de reserva al 70%

Respecto a las navidades, la directora asistencial asegura que “ya nos estamos reponiendo” y que, desde el Día de Reyes, las donaciones han sido “buenas” y se han vuelto a alcanzar las 200 diarias. Sin embargo, destaca que el stock de reserva sigue sin estar cubierto, ya que fue necesario recurrir a él durante las fiestas ante el descenso de las donaciones.

La responsable del CTTC insiste en la importancia de mantener un stock de emergencia suficiente para poder responder ante cualquier situación de urgencia. “Esperamos que poco a poco podamos ir teniendo nuestro stock de emergencia mejor y poder estar todos más tranquilos”, comparte.

Llamamiento a la población

Por ello, hacen un llamamiento a la población malagueña para que acuda a donar y poder reponer ese déficit acumulado, pero, sobre todo, para que se convierta en un donante “estable”. “Queremos que se transmita el mensaje de que la donación tiene que ser una donación mantenida durante todo el año”, remarca García, que recuerda que “la donación es necesaria siempre”.

Uno de los principales retos es atraer a donantes jóvenes, que puedan sustituir a quienes dejan de donar por edad o problemas de salud. “Necesitamos más donantes jóvenes”, hace hincapié la directora. Por ese motivo, el CTTC realiza cada año dos campañas en la Universidad de Málaga y está reforzando su estrategia de comunicación para ganar visibilidad en redes sociales.

“El mejor propósito de comienzo del año es empezar salvando tres vidas”

Explica también que este pequeño gesto, que apenas requiere unos 20 minutos, permite salvar hasta tres vidas. “Con cada donación de sangre vamos a conseguir concentrado de hematíes, plaquetas y plasma. Todo esto son productos sanguíneos que van a ser necesarios para los pacientes ingresados, principalmente por cuestiones oncológicas —trasplante de médula—, o, por ejemplo, para el trasplante de órganos”, detalla García, que resalta que sin las donaciones de sangre tampoco se podrían realizar muchas intervenciones quirúrgicas ni atender otras situaciones urgentes como los accidentes de tráfico. “Cada uno de los componentes que se extraen nos van a servir para personas diferentes y con indicaciones diferentes”, incide.

Requisitos para donar

Los grupos sanguíneos más frecuentes en la población y, por tanto, más demandados en los hospitales son el A+ y el 0+. “Los pacientes están ingresados las 24 horas, los siete días de la semana, por eso necesitamos durante todo el año producto sanguíneo”, subraya García, que concluye que “el mejor propósito de comienzo del año es empezar salvando tres vidas”.

En cuanto a los requisitos para donar sangre, es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro, siempre con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones. No es necesario acudir en ayunas.

Aquellas personas que deseen donar este viernes 16 de enero de enero pueden acudir al propio Centro de Transfusión, ubicado en el Hospital Civil, de 9.00 a 14.00 horas, o al colegio San José (salón de actos), de 9.00 a 18.00 horas. Habrá también en Vélez-Málaga una unidad móvil en la explanada de la estación, junto al Parque Andalucía, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. En El Morche (Torrox) se podrá acudir a la parroquia Santiago El Mayor de 17.00 a 21.00 horas.