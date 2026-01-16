La oposición pide más transparencia sobre el Plan Especial de Gibralfaro

Los tres grupos municipales de la oposición, PSOE, Con Málaga y Vox, han consensuado con los vecinos de Gibralfaro sendas mociones que presentarán el próximo lunes en la Comisión de Urbanismo, sobre el Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro -aprobado hace once años, en 2015-, así como sobre las últimas talas en el monte.

En concreto, los tres grupos centran sus mociones en reclamar información «pública y actualizada» sobre el grado de ejecución del Plan Especial de Gibralfaro, así como el compromiso municipal a actualizarlo, reactivarlo y desarrollarlo.

Las mociones también demandan que se pongan a disposición pública todos los informes técnicos sobre las actuaciones forestales recientes, en alusión a las talas, por lo que piden la evaluación fitosanitaria de los ejemplares afectados, la justificación de las talas; además de información sobre los programas de reposición, reforestación o medidas compensatorias.

La oposición en el Ayuntamiento de Málaga reclama por último un comité de seguimiento del plan especial, de carácter consultivo, con representantes de los grupos municipales, técnicos municipales, además de expertos independientes en arboricultura, ecología forestal y gestión ambiental; así como colectivos vecinales, ecologistas y agentes sociales.

El Monte Gibralfaro, con importantes claros tras las talas, el pasado diciembre desde el Muelle Uno.. / A.V.

PSOE

En declaraciones a La Opinión, ayer, el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo confió en que el equipo de gobierno «asuma como propias» las peticiones que plantean los grupos de la oposición, consensuadas con los vecinos.

El concejal recordó que el Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro se aprobó en 2015, «y los vecinos lo que piden es que informe de actuaciones, algo que entra dentro de la transparencia en un ayuntamiento democrático». «Ahora, te asomas a las lomas y ves calvas; alguna explicación merecemos», recalcó.

Con Málaga

La concejala del grupo Con Málaga, Toni Morillas, destacó a este diario que su formación tuvo un papel «importante» en la moción institucional que aprobó el plan especial en 2015. «El problema es que más de diez años desde que se aprobó es absolutamente insuficiente».

Toni Morillas recordó que, en julio pasado, la Gerencia Municipal de Urbanismo reconoció que, aunque existe un Plan de Obras de Urbanización, el plan especial «se ha fragmentado en distintos proyectos; algunos se han iniciado pero muchos de ellos ni siquiera se han iniciado o permanecen bloqueados», como la actuación «en la ladera sur».

Vox

El concejal del grupo Vox, Antonio Alcázar trasladó a La Opinión su crítica por la «falta de explicación por parte del equipo de gobierno y ningún tipo de transparencia» ante las talas en el monte, «una pérdida de masa forestal en una zona especialmente protegida».

Antonio Alcázar subrayó que su formación se preocupa en especial «por el Patrimonio de la ciudad, y Gibralfaro no deja de serlo», y lamentó que el Plan Especial del Monte Gibralfaro lleve «en vigor más de una década pero el grado de ejecución sigue siendo mínimo».

Vecinos

En la Comisión de Urbanismo del próximo lunes intervendrá Laura Moniche, vecina y, en su día, miembro de la antigua plataforma ciudadana para la defensa del Monte Gibralfaro, que, a partir de 2007, participó en la elaboración del Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro.

Grupo de vecinos defensores del Monte Gibralfaro, en 2023. / La Opinión

Para Laura Moniche, es imprescindible más información municipal sobre las últimas talas, pero también un comité de seguimiento que, puso de ejemplo, conozca cuándo se pondrá en marcha la conexión de tres espacios verdes como el Monte Gibralfaro, el Monte Victoria y los Montes de Málaga.

Laura Moniche hizo hincapié, por último, en que «el Monte se está muriendo», por falta de agua, y es necesario actuar, subrayó.

Recogida de firmas

Como adelantó este diario, en 2023 vecinos de Gibralfaro entregaron en el Ayuntamiento 400 firmas reclamando la puesta en marcha del plan especial, con una actualización técnica que contemplara la coyuntura climática actual.

El entonces concejal de Urbanismo, Raúl López, contestó asegurando que el plan estaba «más vivo que nunca y en camino», con unas actuaciones presupuestadas en 11,4 millones de euros divididas en cuatro proyectos.

Además, como informó La Opinión, los vecinos de Gibralfaro ya intentaron sacar adelante una moción institucional parecida en diciembre pasado, a la que el grupo popular, con mayoría absoluta, no dio finalmente el visto bueno.