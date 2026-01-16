Este pequeño pueblo de Málaga de apenas 1.600 habitantes celebra un Año Jubilar este 2026: tiene una basílica con 500 años de historia

Un pequeño pueblo de Málaga con apenas 1.600 habitantes celebra este 2026 su Año Jubilar para conmemorar el 500 aniversario de la consagración de su basílica, que tuvo lugar el 20 de enero de 1526, lo que llenará el municipio de actos y fieles en busca de la indulgencia plenaria, en la que todos sus pecados quedan perdonados tras realizar una serie de actos.

Esta localidad que arrancó las actividades de su Año Jubilar el pasado 30 de noviembre y que se extenderán hasta el 4 de abril, es decir, desde el domingo de Adviento hasta el Domingo de Pascua, es Cañete la Real.

El origen del Jubileo: los 500 años de la basílica de San Sebastián

Este municipio, ubicado en la comarca del Guadalteba, entre la Vega antequerana y la Serranía de Ronda, celebra así el quinto centenario de la primera misa celebrada en la Iglesia de San Sebastián, realizada el 20 de enero de 1526 en honor al patrón del municipio a cargo del entonces Arzobispo de Sevilla, Alonso García.

La Iglesia de San Sebastián de Cañete la Real / L.O

Tal y como ha destacado Rafael López Sánchez, párroco de la basílica, además de la de San Antonio Abad de Cuevas del Becerro y Nuestra Señora del Rosario de Serrato, este Año Jubilar es "muy especial" al haber sido concedido por dos papas y otorgado a dos obispos.

"El Jubileo fue concedido por el papa Francisco el pasado mes de marzo al entonces obispo de Málaga, Jesús Catalá; y firmado por el papa León siendo obispo de Málaga, José Antonio Satué", ha señalado al respecto.

Fechas clave y actos principales del calendario jubilar

Los actos de este Año Jubilar arrancaron el pasado 30 de noviembre, cuando comienza el nuevo año para la Iglesia, con la celebración de la Misa de apertura del tiempo jubilar por parte del obispo emérito Jesús Catalá.

Imagen de la Iglesia de San Sebastián de Cañete la Real / L.O.

Además, hasta el próximo 4 de abril, la puerta del templo siempre estará abierta para que todo el que lo desee pueda ganar la indulgencia tras "atravesarla, confesar, comulgar y rezar por las intenciones del Papa".

De igual modo, el calendario jubilar continuará el 20 de enero a las 19.00 horas con la Misa del V Centenario, realizada por el obispo José Antonio Satué, mientras que el 25 de enero tendrá lugar a las 11.00 horas la eucaristía, tras lo que se llevará a cabo la procesión extraordinaria de San Sebastián, patrón de Cañete.

La historia y reconstrucción de la basílica

La elección del 20 de enero como día central del Año Jubilar se debe a que es la primera constancia oficial que se tiene de la existencia de este templo al desconocerse el momento exacto de su construcción.

Sin embargo, la basílica actual es posterior a esta fecha, ya que en 1716 tuvo que ser derribada debido al ruinoso estado en el que se encontraba.

Panorámica de Cañete la Real, durante la prueba ciclista IV Desafío Cañete la Real BTT - E-Bike / L.O.

Así, tras largas obras y reformas, la iglesia volvió a abrir sus puertas el 26 de enero de 1797 manteniendo intacta la majestuosidad de la escuela sevillana de sus orígenes, renovándose como una iglesia columnaria compuesta por tres amplias naves separadas por columnas toscanas.

Las imágenes y tesoros devocionales que alberga el templo

Pero este Año Jubilar no solo se concede a esta localidad por el aniversario y riqueza de su basílica, sino por los tesoros que allí encierra, con distintas imágenes de gran valor devocional y cultural.

Entre ellas destacan las imágenes de Nuestra Señora de Caños Santos Coronada, patrona de Cañete la Real; de la Virgen de los Remedios, que data de principios del siglo XV; de Nuestro Padre Jesús Nazareno o de María Santísima de los Dolores.

El templo también guarda elementos litúrgicos de gran interés como una pila bautismal del siglo XIII, custodias, capas pluviales, estolas, cálices y copones, entre otros.

Cañete la Real. / L.O.

Todo esto, sumado a la amplia riqueza natural, monumental y gastronómica de Cañete, hacen de este lugar, uno perfecto para visitar durante estos meses.