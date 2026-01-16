El PP alimenta que Montero no quiere "ni de coña" ser la candidata del PSOE en Andalucía

Sin perder de vista el horizonte electoral más inmediato, el PP no tiene problemas a la hora de alimentar que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no quiere "ni de coña" ser la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía. Así lo sostuvo el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP nacional, Elías Bendodo, en un desayuno informativo de Europa Press en el que defendió que "tampoco Pilar Alegría quiere serlo en Aragón".

En opinión de Bendodo, "si por ella fuera, no sería la candidata". "María Jesús Montero no quiere ni de coña serlo pero lo va a tener que ser, no le queda otra; si Pedro Sánchez le hubiese dado a elegir, hubiera dicho que no", añadió.

Fiel a la agresiva ironía que caracteriza a su oratoria, el dirigente del PP proclamó que "es posible que el socialismo andaluz hasta eche de menos a Juan Espadas, porque es posible que María Jesús Montero saque el peor resultado de la historia en Andalucía y eso será un gran lastre para ella". "Es la delegada de Sánchez para el independentismo", reiteró.

Asimismo, Bendodo apostó por una reválida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno que evite el pacto con Vox: "Andalucía ha dado un cambio inteligente, los andaluces tendrán que elegir si quieren un Gobierno fuerte y estable o un gobierno menos fuerte, hay que trabajar para seguir con esa mayoría absoluta", recalcó,

"Con qué cara pide el voto"

Igualmente, en su repaso a la actualidad, Bendodo reiteró que "el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por María Jesús Montero se basa en la desigualdad e insolidaridad territorial".

"Con qué cara le va a pedir María Jesús Montero el voto a los andaluces diciéndonos que somos ciudadanos de segunda, vamos a recibir 140 euros menos de media cada uno porque ella lo ha decidido así", enfatizó antes d eproclamar que "no sé trata del principio de ordinalidad sino de una orden que ha dado el separatismo catalán al presidente del Gobierno".

Además, sostuvo que "para tumbar el modelo de financiación, los diputados del PSOE de Castilla la Mancha tienen una oportunidad, si votan a favor todo lo que ha dicho Page es una pose".

Y, para el final de su intervención, antes de las preguntas, Bendodo se dejó el recurso de parafrasear unas declaraciones recientes de Antonio Banderas en un programa televisivo, aunque no mencionó el nombre del actor y aludió a él como "un malagueño universal". "Lo peor no es que el PSOE haya cambiado de opinión sino que ha cambiado de principios", insistió Bendodo tras avisar de que tomaba esta frase prestada.

Vox y Extremadura

A la vez que cargó las tintas contra Pedro Sánchez y María Jesús Montero, Elías Bendodo dio un toque de atención al partido de Santiago Abascal. Al ser cuestionado por el ascenso de Vox y el apoyo necesario al PP en Extremadura, Bendodo empezó asegurando que "en algún momento, alguien del PSOE abrirá los ojos y pensará que se les hunde el barco". "La derecha y el centro derecha lograron más del 60 por ciento de los votos en Extremadura y en Aragón estará en más del 50 por ciento", aseveró

Esa salida 'socialista' la buscó Bendodo antes de recordar que "Vox está a la derecha del PP" y, pese a ello, "a veces parece que hace de muleta del Gobierno de Sánchez en lugar de ayudar a cambiar este régimen que tanto hace daño a la democracia".

"Que entienda que el PP no es el enemigo, Vox tiene que decidir que quiere ser de mayor, tiene una oportunidad en Extremadura de entrar en el Gobierno y si no lo hacen es que están en una táctica; a veces parece que está mas en insultar al PP que al Gobierno de Sánchez", insistió.

A su juicio, "igual Vox lo que quiere es no desgastarse" es un gobierno como el de Extremadura- "pero el PP de Feijóoo está aquí para desgastarse

Y sobre el apoyo de Vox tras unas elecciones generales, Bendodo se pronunció así: "Respeto a sus votantes porque la inmensa mayoría de ellos han votado al PP en algún momento. La vocación del PP es gobernar en solitario pero esa decisión la tienen que tomar los españoles. Vamos a dejar que María Guardiola negocie lo que considere mejor para Extremadura, y luego veremos que pasa en el resto de territorios".

Otra imagen de la intervención de Bendodo. / Álex Zea

Las elecciones de Sánchez

Respecto a las elecciones generales que aguarda el PP en su afán de regresar a La Moncloa, Bendodo sostuvo que "Pedro Sánchez convocará las elecciones cuando él crea que menos le perjudica a su proyecto personal, no a su partido"

"Tengo mucho respeto por el PSOE, lo digo de verdad, pero no puedo estar de acuerdo en el que el actual partido que dirige Pedro Sánchez -no lo llamo Partido Socialista- ha traído a la política dos elementos tan peligrosos y perjudiciales como la banalidad y el exceso de la ideología", añadió.

De este modo, vínculo al "sanchismo" a "la banalidad de la política, a la falta de compromiso con la palabra dada". Y puso ejemplos que situaban en el centro de su diana dialéctica a la número 2 del Gobierno y líder del PSOE Andalucía: "María Jesús Montero decía que estaba en contra de la amnistía y de repente no solo está a favor sino que dice que es lo más recomendable".

La vivienda

Bendodo también se adentró en las propuestas del PP en materia de vivienda, que aplicaría si llega al Gobierno, y culpó del problema actual a la gestión del Ejecutivo nacional: "Cuando entró Pedro Sánchez, la vivienda era la preocupación 17 de los españoles y ahora es la principal; nuestro presidente andaluz Juanma Moreno sí ha considerado a la vivienda como una prioridad".

También pronunció tras frases encaminadas a guiñar a la gestión de Moreno, como las que proclaman que "en Andalucía se están realizando las mayores inversiones de la historia en sanidad y educación". "Juanma Moreno se levanta todas las mañanas pensando en lo importante no en cómo puede sacar rédito electoral, y en Málaga también está ocurriendo lo mismo con Paco de la Torre".

Y, en este punto, volvió a atacar al Gobierno de Sánchez: "El Gobierno no puede solucionar los problemas de los españoles, simplemente porque este Gobierno es el principal problema que tienen los españoles", agregó.

Y a continuación, crítico cómo el Gobierno emplea "el ruido" mediático para tapar lo importante: "No es fácil desarrollar una alternativa de Gobierno con un Ejecutivo envuelto en las llamas de la corrupción, eso copa los informativos, cuando el PP presenta su plan de vivienda o no tiene espacio o lo tiene muy pequeño".