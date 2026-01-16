Los Premios Andalucía TRADE 2025 reconocerán este lunes a dos empresas malagueñas

El próximo lunes 19 de enero a las 19.00 horas tendrá lugar el acto de entrega de los Iº Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del año 2025 desde el Teatro Central de Sevilla, en el que se reconocerá a seis empresas andaluzas.

Las compañías Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience, y DHV Technology son las ganadoras de estos premios, cuyos responsables recibirán una estatuilla réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, producida en mármol de Macael para la ocasión por la empresa almeriense Cuéllar Stone.

Canal Sur Más emitirá la gala, organizada por Andalucía TRADE y presentada por la periodista de Canal Sur Desirée García Escribano. Además, contará con entrevistas a los principales protagonistas de empresas premiadas y actuaciones musicales de guitarra, violín y piano, a cargo de Juan Campos, María Bono y Julia Gonzalo, respectivamente

Seis categorías de premios

Las empresas ganadoras han sido elegidas por un jurado regional, de entre las 47 finalistas provinciales designadas previamente por los jurados celebrados en cada una de las ocho provincias, entre noviembre y diciembre pasados, a partir de las 300 empresas de todos los sectores, tamaños y localizaciones que presentaron previamente su candidatura a una de las seis categorías que contemplan los premios, requisito indispensable para concurrir: Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

Por categorías, la empresa elegida en ´Innovación y Transferencia de Conocimiento´ ha sido Biorizon Biotech, de Almería. En `Desarrollo Industrial´, la ganadora ha sido Acesur (Aceites del Sur-Coosur), de Jaén y con sede también en Sevilla. El galardón en la categoría de ´Startups´ ha correspondido a Cobiomic Bioscience, de la provincia de Córdoba; mientras que el de `Desarrollo Internacional´ ha ido a parar a la compañía del sector espacio DHV Technology, de Málaga. La modalidad de ´Invest in Andalucía´ ha reconocido el proyecto de la aeronáutica Pilatus Aircraft Ibérica en Sevilla; mientras que el premio a la ´Trayectoria Empresarial´ le ha correspondido a la malagueña Dcoop, cooperativa agroalimentaria de diferentes ámbitos de producción y líder mundial en envasado de aceite de oliva.

Reconocimiento a empresas andaluzas

Los premios empresariales promovidos desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social están organizados por Andalucía TRADE y cofinanciados fondos Feder de la UE. Son de carácter bienal y su objetivo es impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas, por la importancia que su labor tiene en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Los premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza son honoríficos y carecen de dotación económica / L.O

En su desarrollo, han contado con la especial colaboración de las respectivas Delegaciones Territoriales de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, cuyos titulares han presidido los jurados provinciales que eligieron a los 47 finalistas en las ocho provincias. También, las Cámaras de Comercio de cada territorio; el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y sus representaciones provinciales.

Sin dotación económica

Los premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza son honoríficos y carecen de dotación económica. La estatuilla que recibirán los ganadores,réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, es un símbolo que une la fuerza y representación que este monumento andaluz tiene en el mundo, con la gran contribución que las empresas realizan al crecimiento económico, el empleo y la difusión de la marca Andalucía.

Igualmente, las finalistas recibirán un diploma conmemorativo y, tanto las unas como las otras, se beneficiarán de las acciones de comunicación que viene organizando Andalucía TRADE para poner en valor su actividad ante la sociedad. Igualmente, pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los Premios Andalucia TRADE 2025, junto con el logotipo de los premios.

Los objetivos de los Premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 aboga por “Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica, innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional”.