Un proyecto de la UMA para investigar sistemas IA más sostenibles recibe financiación

El Instituto Universitario de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (Imech.UMA) ha logrado el único proyecto concedido a la Universidad de Málaga (UMA) en la convocatoria competitiva 'Proyectos de Investigación en Inteligencia Artificial 2025', en la que se presentaron 25 propuestas en la provincia de Málaga.

El objetivo del proyecto en el que trabajan los investigadores de la UMA es desarrollar sistemas de inteligencia artificial más sostenibles, reduciendo de forma significativa el elevado consumo energético asociado al uso de estas tecnologías.

El proyecto que se desarrolla en la UMA (REACT4GRAINS) ha recibido una financiación de 353.750 euros y tiene una duración de tres años. El trabajo comenzó oficialmente el 1 de diciembre de 2025, han precisado a través de un comunicado.

Se trata de un subproyecto de Green Responsible AI for Next-gen Sustainable Bio-Imaging (Grains), iniciativa liderada por la Universidad Carlos III de Madrid en cuyo consorcio también se encuentra la Universidad del País Vasco y el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC).

La participación de la UMA está liderada por Javier Hormigo y Francisco M. Castro Payán, investigadores del grupo de Arquitectura de Computadores del Imech.UMA. Desde Málaga, el equipo trabaja en el desarrollo de nuevas arquitecturas de computación y soluciones hardware más eficientes, capaces de reducir el consumo energético de los sistemas de inteligencia artificial sin sacrificar su rendimiento.

Según explica Javier Hormigo, "las capacidades y aplicaciones de la IA no dejan de crecer, pero este progreso no será sostenible si no se aborda de forma radical su enorme consumo energético". En este sentido, añade que "pretender escalar la inteligencia artificial sin replantear su base computacional es inviable. La sostenibilidad debe ser un requisito desde el diseño".

El consorcio que integran los cuatro socios de GRAINS combina experiencia en inteligencia artificial, bioimagen, arquitectura de computadores y sostenibilidad científica.

GRAINS se centra en aplicaciones de bioimagen, es decir, en el análisis de imágenes biomédicas obtenidas mediante técnicas de microscopía, un campo clave para el avance de la biomedicina y las ciencias de la vida. No obstante, los investigadores subrayan que los resultados del proyecto podrán aplicarse a muchos otros ámbitos de la inteligencia artificial, más allá del contexto biomédico.

En esta convocatoria estatal de proyectos de investigación, caracterizada por un alto nivel de concurrencia y exigencia científica, el proyecto REACT4GRAINS --Reconfigurable Arithmetic and Circuits for Green AI Networks-- ha sido el único seleccionado entre las numerosas propuestas presentadas desde la provincia de Málaga, lo que pone de manifiesto "la calidad y el impacto de la investigación desarrollada por los equipos participantes", han precisado.