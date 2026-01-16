Vecinos se manifiestan para pedir que se salven los árboles del Civil y no se haga el tercer hospital

El movimiento ciudadano ‘Por una alternativa al macrohospital y para salvar los 700 árboles del Civil’ se manifestó este viernes 16 de enero en Málaga contra la tala o traslado del arbolado del entorno del Hospital Civil con motivo de la construcción del denominado tercer hospital.

La movilización, según fuentes de la plataforma convocante, contó con el apoyo de los colectivos Marea Blanca, Málaga Ha Vesos y la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores.

Recorrido de la marcha

La marcha partió a las 18.00 horas desde la plaza Monseñor Bocanegra (Miraflores de los Ángeles) y finalizó en la plaza del Hospital Civil, donde los organizadores insistieron en que los árboles afectados son “nuestro pulmón verde” y reclamaron un cambio de planteamiento sobre el proyecto hospitalario.

En redes sociales, la plataforma sostiene que el tercer hospital es “innecesario mientras los que ya existen siguen sin recursos” y defiende que “nuestros árboles no sobran”, al tiempo que reclama inversión en la sanidad pública: “Nuestra sanidad pública necesita inversión ya, no macronegocios inútiles”, señalan.

La protesta se enmarca en el debate abierto en la ciudad por el impacto del proyecto en el arbolado del Hospital Civil y por el modelo de ampliación sanitaria previsto en la zona.