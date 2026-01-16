Los vecinos de La Pelusa ganan la 'guerra' a la gasolinera de bajo coste: el Ayuntamiento permutará los terrenos con Petroprix

El proyecto de gasolinera de bajo coste en La Pelusa, un quebradero de cabeza para los vecinos de este barrio del Palo, se aleja definitivamente. En una reunión mantenida el pasado miércoles, los concejales de Urbanismo, Carmen Casero y Málaga Este, Carlos Conde, se han comprometido con la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa ha gestionar, durante el mes de febrero, la permuta del terreno de Petroprix en calle Potosí, donde estaba prevista la gasolinera de bajo coste, por otro de características similares en una localización diferente, informan los vecinos en una nota de prensa.

De hecho, adelantan los vecinos, los concejales les han trasladado que ya se han iniciado las gestiones.

Además, como ya anunció la concejala de Urbanismo en la Comisión de pleno de Urbanismo, el pasado diciembre, el Ayuntamiento, como segundo paso, cambiará la calificación del suelo en le PGOU "para poder dedicar este espacio a un uso ciudadano de uso público", señala la nota.

Como adelantó La Opinión, la Asociación de Vecinos de La Pelusa propone que el terreno albergue un centro ciudadano y una pequeña zona verde.

Por último, los concejales se han comprometido a hacer un seguimiento a estas actuaciones y buscar, con los técnicos del Ayuntamiento "la mejor fórmula para la barriada".

Cartel contra la gasolinera de bajo coste, prevista en esta parcela de calle Potosí, en La Pelusa. / A. V.

"Hemos ganado la guerra a la gasolinera"

En declaraciones a La Opinión, la presidenta de la asociación de vecinos, Inmaculada de la Torre, manifestó: "Hemos ganado la guerra a la gasolinera". La asociación aprovecha para mostrar su satisfacción "por estos compromisos del equipo de gobierno que vienen a enderezar una situación a la que nunca se debería de haber llegado", señala la nota de prensa.

Los vecinos también quieren agradecer las aportaciones de socios y donantes para sufragar los costes judiciales. Como informan, hasta el 31 de diciembre han recaudado 1.914 euros y continúa abierta en la cuenta REVOLUT ES48 1583 0001 1290 1396 5649.

La presidenta vecinal Inmaculada de la Torre y vecinos de La Pelusa, el verano pasado en la parcela de la gasolinera. / A.V.

Además, como adelantó este periódico, en su lucha contra la gasolinera los vecinos llegaron a enviar una carta al dueño de Petroprix, el empresario jiennense Manuel Santiago, en la que le pedían su colaboración para donar el solar de calle Potosí y reconvertir el terreno en centro ciudadano.

La permuta que pondrá en marcha el Ayuntamiento cierra del todo la posibilidad de que tenga cabida esta propuesta en la estrecha calle Potosí, a pocos metros de las viviendas. Como informó La Opinión, en julio del año pasado, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía emitió un nuevo informe desfavorable al proyecto de Petroprix. A continuación, en noviembre del año pasado, el Área de Sostenibilidad Medioambiental denegó la calificación ambiental para la gasolinera, por los impactos negativos para la salud.