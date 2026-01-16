¿Dónde va a nevar en Málaga este fin de semana?

La nieve podría llegar a Málaga este fin de semana: un frente frío recorrerá la provincia, dejando previsión de nevadas en la Serranía de Ronda.

Nieve en la Serranía en Ronda

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones, que serán frecuentes durante el fin de semana, se intensificarán este domingo. La masa de aire frío tendrá especial incidencia en la Serranía de Ronda, donde se esperan nevadas durante todo el día, en cotas en torno a 1000 metros.

Durante esta jornada, la Serranía contará con el clima más frío de la provincia. El domingo se esperan temperaturas de 2 grados de mínima y 7 de máxima.

Lluvias durante el fin de semana

Según la Aemet, durante el viernes las precipitaciones darán tregua en las horas centrales del día, pero volverán por la tarde, con un acumulado que no superará más de 1 mm en total.

Para el sábado se esperan pocas precipitaciones, sólo en algunos puntos del interior y zonas de montaña, donde serán más fuertes, tal y como afirman desde la agencia. En gran parte de la costa no se registrarán lluvias durante toda la jornada, volviendo a intensificarse a partir del domingo.

Temperaturas

Las temperaturas irán descendiendo durante el fin de semana, registrando en la capital y la zona de la Costa del Sol máximas de en torno a 18º para el viernes, disminuyendo a 12º durante el domingo. Las mínimas se situarán en los 9º y 7º el sábado y domingo respectivamente.

El Valle del Guadalhorce registrará un descenso de temperaturas, con mínimas de 5 y 9 grados en Coín y máximas de 16 y 12 grados.