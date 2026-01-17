¿Sabes por qué una de las calles más famosas del Centro de Málaga tiene en su suelo un fantasma, un corazón y una cinta? Estos son los motivos

La cotidianeidad con la que los malagueños recorren una y otra vez las principales calles de la capital hacen que, durante su trayecto, pasen desapercibidos diversos detalles que, escondidos a simple vista, tienen un amplio peso en la memoria colectiva y la riqueza de la ciudad. Es lo que ocurre con la emblemática calle Nueva del Centro de Málaga, que tiene en su pavimento una serie de dibujos con un significado oculto en su interior.

Convertida en una de las arterias principales del Centro de la capital y una de las vías más concurridas y visitadas de la ciudad, calle Nueva cuenta con un secreto que solo los ojos más expertos son capaces de descubrir en su solería.

El origen de los dibujos del pavimento tras la reforma de 1990

A pesar de que la calle Nueva mantiene un asfaltado unitario en prácticamente todo su recorrido, existen cuatro dibujos -en su origen eran cinco- localizados en diversas partes de la calle con un fin muy concreto.

Todo comenzó en 1990, cuando se llevó a cabo la remodelación del pavimento de esta famosa vía. Para esta obra, el arquitecto Eduardo Serrano, que fue quien dirigía el proyecto, decidió que había que incorporar algunos guiños para que los vecinos que conocieran el barrio supieran identificar su significado, mientras que los que no, trataran de conocerlo y, así, aprender más del entorno.

El Canal de Suez: el homenaje a Fernando de Lesseps

Para ello, decidió incorporar cinco dibujos en la calle que tuvieran que ver con la historia y localización de la misma.

Dibujo homenaje en la calle Nueva de Málaga al empresario que planificó la construcción del Canal de Suez / Miguel Ferrary

El primero de ellos desde calle Especerías se localiza en la confluencia con la calle Fernando de Lesseps, llamada así por el diplomático y empresario francés que planificó la construcción del Canal de Suez y que vivió un tiempo en Málaga, en concreto, en Churriana.

Para conmemorar al empresario, el arquitecto instaló en el suelo la representación del histórico Canal de Suez.

El fantasma de la calle Duende

El siguiente símbolo se sitúa en la unión con la calle Duende, donde Serrano decidió instalar un enorme fantasma que aún se puede contemplar en la concurrida calle. Esta elección se debía a que el estrecho tamaño de la vía hacía que, cuando el viento soplaba, sonara como el ruido de un fantasma al ulular.

Dibujos de un fantasma en la calle Nueva de Málaga / Miguel Ferrary

La cinta de la calle Cintería

Otro de los dibujos, del que a día de hoy solo se pueden contemplar algunos retazos por los desperfectos que ha sufrido la calle por las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento, es el situado en la calle Cintería.

En este entorno, se instalaron durante el siglo XVI los vendedores de cintas y los merceros. Y, para recordar este pasado malagueño, el arquitecto decoró la solería de este punto con una cinta que adorna parte del suelo.

Dibujo de una cinta en la calle Nueva de Málaga / Miguel Ferrary

La elección del corazón ardiente de la calle Nueva

Otro de los mosaicos que aún se pueden descubrir en el lugar, aunque un tanto borrado, es el corazón ardiente que se ubica cerca de Puerta del Mar, a la altura de la calle Marín García.

La elección de este símbolo se debe al antiguo nombre de la calle, Casa quemadas, llamada así por el Conventico que se encontraba en este lugar en 1634. Con el paso de los años, este edificio, que pertenecía a la orden de los Trinitarios Descalzos, acabó desocupado hasta desaparecer en 1901 por un enorme incendio.

Las cinco bolas desaparecidas

El quinto elemento que conformaba este mapa por la historia de Málaga, pero que ha sido completamente eliminado por las obras del Ayuntamiento, son las cinco bolas que se situaban en la calle con la que comparten nombre y que recordaban a las existentes en la fachada de la iglesia de San Juan.

Corazón ardiente en el pavimento de la calle Nueva de Málaga / Miguel Ferrary

Así se completa un recorrido por la memoria viva de Málaga que lucha por mantenerse intacta pero que, cada vez, se encuentra más desaparecida y olvidada por el paso de los años y los cambios de la ciudad.