Churriana se llena de mascotas por la bendición de San Antón

Perros inquietos, gatos asomando tímidamente desde sus transportines, conejos, algún que otro hámster y pájaros. Así amaneció este 17 de enero Churriana, convertida por unas horas en punto de encuentro de fieles muy especiales, todos ellos con cuatro patas —o plumas— que aguardan a recibir su bendición por el día de San Antón.

Como cada año, la parroquia de San Antonio Abad volvió a acoger una de las tradiciones más entrañables y curiosas de la provincia de Málaga. Al frente, el párroco Antonio Domínguez fue bendiciendo uno a uno a estos singulares asistentes.

Los actos centrales de la festividad se desarrollaron durante la mañana del sábado. A las 11.00 horas tuvo lugar la solemne función religiosa y, una hora después, en el atrio de la iglesia, se celebró la tradicional bendición de animales, uno de los momentos más populares y esperados del programa. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, las calles de Churriana acogerán la procesión de alabanza y gloria de San Antón, cerrando una jornada marcada por la devoción y la convivencia.

Numerosos animales han sido bendecidos en este día de San Antón. / Gregorio Marrero

Patrón de los animales

San Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón, es el patrón de los animales, una devoción que hunde sus raíces en antiguas leyendas de su vida, en las que aparecen leones o familias de jabalíes. Estos relatos contribuyeron a que se le asociara como protector de los animales domésticos, dando origen a una tradición que ha llegado hasta nuestros días.

Más allá de esta faceta popular, San Antón fue uno de los santos más venerados del cristianismo primitivo y está considerado uno de los fundadores del monacato cristiano, además de patrón de numerosos oficios.

Se le asocia con los animales debido a historias de su compasión hacia ellos. Según la historia, los cuidaba y protegía.

San Antón vivió durante muchas décadas en la soledad de la montaña rodeado animales, siendo estos sus fieles y leales compañeros. Existen muchas leyendas acerca de la vinculación del monje con los animales.

Cuentan que, en una ocasión, una jabalina se acercó a San Antón, en actitud de súplica, junto a sus jabatos ciegos. El santo los curó y, desde entonces, el animal no se separó de él. Este parece ser el origen de este día, en el que realiza la bendición de los animales de granja y las mascotas.

La bendición de animales guarda relación con los pasajes religiosos que se relatan de san Antón, como muestra de gratitud a los dones que él tenía para sanar a los seres vivos.

Todo tipo de simpáticas mascotas se han dado cita en Churriana. / Gregorio Marrero

Triduo a San Antón

Las fiestas patronales comenzaron el pasado 14 de enero y se prolongarán hasta el 25 de enero, con un programa que combina actos religiosos y actividades lúdicas. El fin de semana del 24 y 25 de enero, la Hermandad del Paso organizará diversas propuestas en la carpa, con apertura a partir de las 21.00 horas. El sábado está previsto el concierto del grupo Señor Mirinda, mientras que el domingo habrá actividades desde el mediodía, la actuación de la Orquesta Rompe Ola & Alboreá y la tradicional paella popular.

La bendición de animales no es exclusiva de Churriana. Cada año son más los municipios que se suman a esta celebración, como Alhaurín el Grande, donde la barriada de El Chorro ha acogido misa, procesión, bendición de animales y degustación de migas y vino dulce en honor al santo. Una tradición que, un año más, volvió a demostrar que la fe y el cariño por los animales caminan de la mano en uno de los días más singulares del calendario festivo malagueño.