Denuncian que la Junta impide el paso de alimentos y agua al edificio 'okupado' en Málaga

El colectivo 'Un Techo Por Derecho' ha denunciado este sábado que la Junta de Andalucía "ha ordenado impedir que se proporcione alimento y agua a las personas que están en el interior del edificio" 'okupado' desde este viernes en el centro de Málaga en defensa del derecho a la vivienda.

Un grupo de mujeres de este colectivo, acompañadas por otras organizaciones vecinales, mantienen este sábado la segunda jornada de encierro en el antiguo edificio de la asociación Málaga Acoge, en la calle Ollerías de la capital, que está en proceso administrativo de enajenación por parte de la Junta.

En un comunicado, ha señalado que se trata de mujeres "con situaciones muy vulnerables a causa de la crisis habitacional", pero "muy valientes", las cuales "decidieron decir basta llevando a cabo esta acción".

Vallas alrededor de la entrada del edificio 'okupado'

Ha criticado que la Junta, "tras simular el diálogo", haya decidido "aislarlas en el edificio poniendo un cerco de vallas alrededor y ordenando de manera explícita impedir que se les proporcione agua y alimentos".

"La respuesta de la Junta ante las denuncias de las desahuciadas, de las que no tienen techo, es quitarles también el pan y el agua", ha lamentado, una situación ante la que ha sostenido que la "respuesta debe ser seguir presionando".

Críticas de la Junta de Andalucía

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha expresado este sábado, a preguntas de los periodistas sobre la ocupación del inmueble, que la "ocupación no puede ser y no es la solución".

Ha afirmado que la plataforma "se ha confundido, desde luego, de Gobierno. Este no es el Gobierno de Sánchez, Montero y Sumar, que ampara a los okupas".

'Un Techo por Derecho', colectivo de mujeres que lucha por el derecho a la vivienda digna, ha efectuado esta acción con apoyo de otros movimientos vecinales de la ciudad como el Sindicato de Inquilinos.

Respecto al edificio ocupado, la también consejera andaluza de Economía y Hacienda ha explicado que "fue en el año 2024 cuando se decidió vender ese edificio", que ha sido hasta ahora la sede de la asociación Málaga Acoge, de ayuda a personas vulnerables.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y la coordinadora provincial en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas. / IU / Europa Press

La asociación "estaba de forma irregular" en el inmueble, que "no cumplía las condiciones de salubridad, ni de seguridad", y se le ha trasladado "en consenso con ellos" a las antiguas instalaciones de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, en la calle Palestina.

Según la coordinadora de IU en Málaga y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, la Junta ha vendido el edificio al fondo israelí White "para que construya un bloque de pisos turísticos".