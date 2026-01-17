Sucesos
Un incendio en Málaga deja diez afectados, uno de ellos por quemaduras, en un piso de Cruz del Humilladero
El fuego se ha declarado de madrugada en una vivienda de la calle Conan Doyle y ha obligado a intervenir a bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad
Efe
Diez personas han resultado afectadas, una de ellas por quemaduras y el resto por inhalación de humo, en un incendio que se ha registrado la madrugada de este sábado en un piso de Málaga capital.
El teléfono 112 recibió poco antes de las 5:10 horas la primera de las llamadas que avisaban de que había una vivienda ardiendo en la calle Conan Doyle, por lo que movilizó a los Bomberos, servicios sanitarios del 061, Policía Local y Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.
El incendio se había producido en la cuarta planta del inmueble, y varios alertantes comentaban de que había mucho humo en plantas superiores.
Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, los Bomberos han extinguido a primera hora del sábado el incendio, que ha afectado en su totalidad a la vivienda en la que se ha registrado del distrito de Cruz del Humilladero.
Nueve personas han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios del 061 al ser afectadas por inhalación de humo y otra persona ha requerido traslado a centro hospitalario por la ambulancia de bomberos al presentar quemaduras en las manos, ha señalado.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar
- Málaga lanza una ayuda de 200 euros para la vivienda: plazos y quién puede solicitarla