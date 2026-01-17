Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TivoliAlquileresCalle NuevaEstafaSicariosNieveLa TrinidadArquitecturaMálaga CF
instagramlinkedin

Sucesos

Investigan un segundo tiroteo en menos de 24 horas en el barrio de La Trinidad

La Policía Nacional investiga dos tiroteos ocurridos en menos de 24 horas en la zona de La Trinidad de Málaga, sin que por el momento se hayan producido detenciones

La calle Puerto fue una donde se escucharon las detonaciones el viernes por la noche.

La calle Puerto fue una donde se escucharon las detonaciones el viernes por la noche. / L. O.

La Opinión

Málaga

Un nuevo tiroteo se ha registrado este pasado viernes y en menos de 24 horas en la zona de La Trinidad, en Málaga capital, después de que también ese viernes tuviera lugar otro, según han confirmado fuentes policiales.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no hay detenidos en relación con los hechos.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos sobre las 23.45 horas alertando de que habían escuchado tiros por la zona de calle Mármoles y otros por la calle Puente. De inmediato, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.

Primero tiroteo en La Trinidad

Cabe recordar que también la Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer varios disparos ocurridos sobre las 02.40 horas de este pasado viernes a viviendas en la zona de La Trinidad.

Noticias relacionadas y más

Así, confirmaron avisos por detonaciones, al parecer, producidos por varios individuos, momento en el que se activó el protocolo correspondiente a este tipo de hechos. Los impactos afectaron a tres inmuebles y se localizaron elementos balísticos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents