Sucesos
Investigan un segundo tiroteo en menos de 24 horas en el barrio de La Trinidad
La Policía Nacional investiga dos tiroteos ocurridos en menos de 24 horas en la zona de La Trinidad de Málaga, sin que por el momento se hayan producido detenciones
Un nuevo tiroteo se ha registrado este pasado viernes y en menos de 24 horas en la zona de La Trinidad, en Málaga capital, después de que también ese viernes tuviera lugar otro, según han confirmado fuentes policiales.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no hay detenidos en relación con los hechos.
El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos sobre las 23.45 horas alertando de que habían escuchado tiros por la zona de calle Mármoles y otros por la calle Puente. De inmediato, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.
Primero tiroteo en La Trinidad
Cabe recordar que también la Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer varios disparos ocurridos sobre las 02.40 horas de este pasado viernes a viviendas en la zona de La Trinidad.
Así, confirmaron avisos por detonaciones, al parecer, producidos por varios individuos, momento en el que se activó el protocolo correspondiente a este tipo de hechos. Los impactos afectaron a tres inmuebles y se localizaron elementos balísticos.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
- De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar