El Ayuntamiento de Málaga saca a concurso una nueva contratación de conservación de ríos y arroyos

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos y Régimen Interior, ha sacado a concurso la contratación del servicio de conservación y limpieza de los cauces de ríos y arroyos que discurren por el término municipal en el marco del plan municipal para reducir el riesgo de inundaciones en época de lluvias, que conlleva la intervención en más de 200 puntos cada año.

El nuevo contrato, que sustituirá al vigente desde 2022, tiene un presupuesto de licitación de 1.316.162,10 euros (IVA incluido) y una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por dos anualidades más, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Puente en Cártama sobre el río Guadalhorce en las pasadas inundaciones. / gregorio marrero

Guadalhorce y Guadalmedina

El expediente está dividido en dos lotes: uno correspondiente a los trabajos necesarios para la adecuada conservación y limpieza del río Guadalhorce y arroyos de su cuenca con un presupuesto de 789.697,28 euros, y otro que comprende al río Guadalmedina y a la cuenca este de la ciudad, con una partida de 526.464,82 euros. El periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de febrero.

Así, como hasta ahora, los trabajos se llevarán a cabo tomando como referencia el documento técnico de revisión de ríos y arroyos que cada año elabora el Servicio de Protección Civil y se ejecutarán entre el 1 de julio y el 15 de octubre con el objetivo de que estén finalizados antes del inicio del periodo de lluvias.

Además, la empresa que resulte adjudicataria deberá atender las situaciones de emergencia y urgentes que puedan producirse durante la ejecución del contrato, así como aquellos encargos que vengan derivados de incidencias comunicadas por la ciudadanía, asociaciones o los distritos municipales.

El río Guadalmedina con el cauce lleno de agua tras la apertura de las compuertas de El Limonero. / Miguel Ferrary

Tareas

Las tareas contempladas para ambos lotes incluyen la inspección de todos los puntos incluidos en el citado documento técnico; la recogida de sólidos urbanos tales como basura, objetos, muebles, electrodomésticos, ropas o telas, enseres, vehículos o partes de los mismos, y escombros; recogida de animales muertos; desbroce y despeje de maleza, eliminación de arbustos, ramas de árboles e incluso algunos árboles; retirada de acumulación de arena o tierras; reparación de filtros y absorbedores; eliminación de pequeñas construcciones y/o instalaciones no operativas o en desuso; construcción de muros de escollera; y trabajos de rebaje, estabilización, oxigenación, cribado y esponjación en las desembocaduras de los ríos y arroyos al mar y en las arenas de las playas.

En este sentido, la empresa deberá disponer de un servicio de atención telefónica operativo las 24 horas del día durante todo el año para dar respuesta ante situaciones de emergencia que puedan producirse.