Pedro Reina, vendedor de la ONCE, reparte en Málaga 280.000 euros del Cuponazo

El sorteo del Cuponazo de este pasado viernes ha dejado una parte de su fortuna en Málaga, con 280.000 euros en premios mayores gracias a Pedro Reina que vendió siete cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la plaza Basconia de la capital malagueña.

"Los vellos de punta"

Reina es afiliado a la ONCE por discapacidad visual grave desde 2014 y vendedor desde hace ocho años. "Los vellos de punta", ha dicho en la noche de este pasado viernes nada más saber que había dado parte del Cuponazo a sus vecinos y vecinas.

"Estoy muy orgulloso de mi gente, muy contento, porque me aprecian mucho, me cuentan sus cosas y todos están conmigo. El lunes cuando los vea se van a poner como locos de contentos", ha afirmado.

"Mucha necesidad en la calle"

"Hay mucha necesidad en la calle, todos tienen que pagar cosas, y saben que la ONCE ayuda y si no toca ese día también se alegran porque saben que gracias a la ONCE podemos tirar para adelante", ha comenado acelerado por esa mezcla de nervios e ilusión. "Todo el mundo me dicen que tienen la intuición de que voy a dar el premio... y lo he dado", ha concluido.

La provincia de Cádiz también se ha llevado otro pellizco de la suerte de este Cuponazo con otros 400.000 euros en premios mayores que ha repartido José María Calderón, que vendió otros diez cupones agraciados con 40.000 euros cada uno en la barriada de La Perdiz de Arcos de la Frontera.

Sorteo muy repartido

La suerte de este sorteo ha estado muy repartida por media España ya que ha dejado el resto de los premios entre Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde se vendió la serie agraciada con los seis millones de euros, en la localidad de Yecla.