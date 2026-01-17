La Policía desaloja a las personas que 'okupaban' en la calle Ollerías

La Policía Nacional ha desalojado a las personas que desde este viernes se habían encerrado en un edificio en la calle Ollerías, en el centro de Málaga capital -que se encuentra en proceso administrativo de enajenación por parte de la Junta de Andalucía- en defensa del derecho a la vivienda y para protestar por la venta del edificio.

Fuentes de la plataforma 'Un Techo por Derecho', que ha promovido la ocupación de este edificio, antigua sede de la asociación Málaga Acoge en la calle Ollerías, han señalado que la Policía ha entrado pasadas las 20 horas en el inmueble.

El desalojo se ha producido "de forma pacífica", y las personas que estaban en su interior -el viernes eran una treintena- han salido "una a una", y han sido identificadas por los agentes, han indicado.

Negociación con la Junta sin resultado

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Inclusión Social, estableció una interlocución con la plataforma que no fue fructífera, pues la pretensión de la plataforma era obtener un pronunciamiento inmediato sobre la cesión de una vivienda para las personas encerradas en el inmueble.

Se intentó llegar a un acuerdo con este colectivo ante la negativa a salir del edificio y se les propuso abordar las situaciones de las personas sintecho una por una, en un ambiente de normalidad y tranquilidad y de forma organizada.

En todo momento ha estado la mano tendida por parte de la administración, pero ante la insistencia en mantener una ocupación ilegal y forzosa de un inmueble público, que no reunía condiciones de habitabilidad y además suponía un riesgo para las personas allí presentes, se procedió a interponer una denuncia ante la autoridad judicial competente para que ordenara el desalojo si así lo estimaba.

La operación ha estado dirigida por la Policía Nacional, que ha estado al mando de la situación en todo momento y a quienes agradecemos su trabajo.

Reclamación de viviendas

El colectivo, que reclama una alternativa habitacional para mujeres en situación de vulnerabilidad y denuncia la venta del inmueble a un fondo de inversión, considera que la acción ha sido "un éxito" porque ha puesto "el conflicto más en el centro de la ciudad" y ha permitido visibilizar el problema.

Aunque han acatado la resolución judicial que ordena el desalojo del edificio, han señalado que "el auto de la jueza no está motivado" porque alude a la peligrosidad por las condiciones en la que se encuentra, pero desde 'Un Techo Por Derecho' achacan la medida a que la Junta "ha vendido" este inmueble.

Críticas de la Junta de Andalucía

Horas antes, a preguntas de los periodistas este sábado, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha afirmado que "la ocupación no puede ser y no es la solución" y ha sostenido que la plataforma "se ha confundido, desde luego, de Gobierno. Este no es el Gobierno de Sánchez, Montero y Sumar, que ampara a los okupas".

'Un Techo por Derecho', colectivo de mujeres que lucha por el derecho a la vivienda digna, ha efectuado esta acción con apoyo de otros movimientos vecinales de la ciudad como el Sindicato de Inquilinos.

Respecto al edificio ocupado, la también consejera andaluza de Economía y Hacienda ha explicado que "fue en el año 24 cuando se decidió vender ese edificio", que ha sido hasta ahora la sede de la asociación Málaga Acoge, de ayuda a personas vulnerables.

La asociación "estaba de forma irregular" en el inmueble, que "no cumplía las condiciones de salubridad, ni de seguridad", y se le ha trasladado "en consenso con ellos" a las antiguas instalaciones de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, en calle Palestina.