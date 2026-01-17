San Antón marca el gran día de los animales por su bendición

Hoy es San Antón. Y en la provincia de Málaga, como en numerosos rincones del país, miles de familias formarán largas colas a las puertas de las parroquias para que el patrón bendiga a sus animales. Son importantes en los pueblos esos grandes compañeros del hombre en las tareas agrícolas o como parte de la ganadería tradicional, pero donde mayor crece su presencia es en los propios hogares. Un reciente estudio señalaba que ya existen 9,5 millones de perros que conviven en España con las familias, frente a 6,6 millones de niños.

Por este motivo, la celebración de cada 17 de enero está en auge. Las cifras oficiales lo constatan. Si hasta el pasado 31 de octubre nacieron en territorio español algo más de 267.000 bebés, los nuevos perros registrados en ese periodo se elevó hasta los 279.000. En términos económicos, las mascotas está previsto que muevan más de 4.000 millones de euros sólo en España a lo largo de 2026.

Como decíamos, este día de San Antón tiene cada vez más peso social. Así no es de extrañar que aquellos pueblos y pedanías malagueñas que tengan a este santo como patrón tengan que preparar, con el paso de los años, un cada vez mayor despliegue de medios humanos y materiales para que nadie se quede sin poder regresar a casa con su mascota bendecida. Recordemos que hasta el Ayuntamiento de la capital se apresuró a anunciar, de manera pionera, el acondicionamiento de un nuevo camposanto específico para las mascotas.

Las parroquias vivirán hoy una jornada muy especial, repletas de todo tipo de mascotas. / ÁLEX ZEA

Y es precisamente en la capital, en el distrito de Churriana, donde se celebra una de las bendiciones de animales más participativas. San Antón volverá a recorrer este mismo sábado las calles de la localidad en procesión. Pero mucho antes, a las doce y tras la habitual misa, el atrio de la iglesia albergará la tradicional bendición de animales. El cortejo en procesión se iniciará en la propia plaza San Antonio Abad a las ocho de la tarde.

El Ayuntamiento de Marbellase encargaba esta semana de recordar que la bendición de animales y de las mascotas por San Antón volverá a celebrarse este sábado 17, desde las seis de la tarde, en la iglesia del barrio Divina Pastora.

En Mijas, la jornada comenzará a las 11:30 horas con el repique de campanas en la ermita del santo. El párroco de Mijas Pueblo, Marcel Lunar, oficiará la misa a las 12:00 horas, y después bendecirá a los animales a las puertas de la ermita. Tras ello seguirá el baile de la rueda y el lanzamiento de chinas al santo, ubicado en la fachada de la ermita, para encontrar pareja, según la leyenda. Para finalizar la jornada, los mayordomos de San Antón prepararán unos callos y, por la tarde, habrá una buñuelada.

En Alhaurín el Grande, la misa arrancará al mediodía, por lo que la bendición de animales y mascotas arrancará pasada las doce y media. A la una tomará las calles la procesión de San Antón, con la barriada de El Chorro como eje fundamental. Posteriormente, el Ayuntamiento agasajará a los presentes con migas y vino dulce.

Procesión de San Antón en Alhaurín el Grande / L.O.

En la comarca de la Axarquía, algunos pueblos como Árchez retrasan a los primeros días de febrero la festividad de San Antón. Pero este sábado arrancan dos días de fiesta patronal en la cercana Sedella. El traslado del patrón desde la Ermita hasta la parroquia de San Andrés comenzará a las nueve y media de la noche. Tras los fuegos artificiales se sucederán hasta la madrugada las actuaciones musicales, que seguirán el domingo desde primera hora de la mañana y hasta ya caída la noche.

En la localidad nerjeña de Maro, después de la jornada festiva del viernes, víspera del Día del Patrón mareño, al mediodía de este 17 de enero se celebrará la misa en la iglesia de las Maravillas. Posteriormente, la plaza de Maro dará paso a un numeroso programa de actuaciones musicales. Y ya por la tarde habrá una chocolatada, como preámbulo a la procesión de San Antón, prevista a partir de las siete de la tarde.

Romería de San Antón de Canillas de Albaida / L.O.

En Canillas de Albaida, localidad también vecina de Árchez y Sedella, la procesión de San Antón está prevista para las ocho de la tarde de este sábado. El traslado desde la Ermita hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación dará paso a actuaciones musicales y el domingo 18, a las doce del mediodía, la misa en honor al patrón servirá de antesala a un nuevo desfile procesional y la bendición de los animales y mascotas.

Este fin de semana también se celebran fiestas en honor a San Sebastián o, como en Comares, a su patrón, San Hilario de Poitiers. En este último municipio se abre además el calendario de Fiestas de Singularidad Turística Provincial de la Diputación. Los comareños recuerdan que las fiestas en honor a este patrón se remontan a 1442. A lo largo de todo el día se sucederán las degustaciones gastronómicas y las actuaciones musicales y se prevé que alrededor de 5.000 visitantes se desplacen hasta el municipio que presume de erigirse en Balcón de la Axarquía.