Zona de Bajas Emisiones en Málaga
Sombras y dudas de una medida que no convence
Desde el 30 de noviembre de 2025, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga comenzó a multar a los coches, motos y furgonetas más contaminantes que no cuenten con etiquetas distintivas ni cumplan los requisitos. Se calcula que en Málaga son 26.281 vehículos los que no pueden acceder a un espacio de 437 hectáreas del Centro Histórico y alrededores. Pese a llevar varios meses, sigue la confusión entre los malagueños. Y la polémica, ya que se ha sabido que los coches extranjeros no se multan en Málaga, pero sí en otras ciudades. El resultado es que hay varias calles clave en la movilidad que tienen restringido el paso a vehículos contaminantes, que apenas se aplica y todavía no está claro qué efectos tiene en la ciudad. Aunque se intuye que no muchos.
¿Qué es la ZBE y a qué calles afecta?
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área de la ciudad donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes. Su finalidad es reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y favorecer una movilidad más sostenible en Málaga.
La delimitación de la Zona de Bajas Emisiones incluye las siguientes vías:
- Paseo Marítimo Antonio Machado
- Avenida Ingeniero José María Garnica
- Calle Explanada de la Estación
- Plaza de la Solidaridad
- Avenida de las Américas
- Avenida de la Aurora
- Jardines de Picasso
- Avenida de Andalucía
- Calle Compositor Lehmberg Ruiz
- Calle Hilera
- Calle Santa Elena
- Calle Honduras
- Calle Arango
- Calle Martínez Maldonado
- Avenida de Barcelona
- Plaza del Hospital Civil
- Avenida Doctor Gálvez Ginachero
- Calle Mazarredo
- Avenida del Arroyo de los Ángeles
- Paseo de Martiricos
- Calle Huerto de los Claveles
- Calle Marqués de Cádiz
- Calle Juan del Encina
- Calle Empecinado
- Plaza Capuchinos
- Alameda de Capuchinos
- Plaza Olletas
- Calle Toquero
- Calle Obispo González García
- Calle Amargura
- Calle Ferrándiz
- Paseo Salvador Rueda
- Calle Rafael Pérez Estrada
- Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso
¿Qué vehículos pueden acceder a la ZBE?
Todos los vehículos domiciliados en Málaga pueden acceder sin restricciones por las calles delimitadas por la ZBE, independientemente de que tengan la etiqueta ambiental (ECO, 0, B o C).
También tienen acceso libre los servicios esenciales (como transporte público, limpieza, servicios de emergencias o ambulancia). Las furgonetas de reparto pueden acceder sin restricciones a estas calles, incluso si no están domiciliadas en Málaga capital y aunque no dispongan de distintivo ambiental.
Los vehículos de personas con movilidad reducida también pueden acceder a la ZBE sin problemas.
Pueden entrar aquellos vehículos que no estén domiciliados en Málaga, pero tengan la etiqueta ambiental (ECO, 0, B o C)
¿Cuáles serán multados?
Los únicos coches que no pueden entrar en la Zona de Bajas Emisiones y serán multados son aquellos que no disponen de etiqueta ambiental y no estén domiciliados en Málaga. Salvo los extranjeros, que deben cumplir los mismos requisitos, pero no se les está multando en Málaga.
La sanción para los escasos vehículos que acceden a la ZBE sin cumplir los requisitos es de 200 euros, según la normativa estatal.
Polémica con los coches extranjeros
La aplicación de la ZBE no ha estado exenta de polémica. La última es que el Ayuntamiento de Málaga ha reconocido que no multa a los vehículos extranjeros que circulan por las ZBE, argumentando un "vacío legal" en Europa. Sin embargo, en varias de las principales ciudades de España sí se hace. Así lo demuestran los procedimientos implantados en San Sebastián, Barcelona, Bilbao o Palma de Mallorca, donde existen registros específicos, autorizaciones previas y sistemas automáticos de control y sanción, frente a la postura del Ayuntamiento de Málaga.
Fuentes del Ayuntamiento de Málaga insisten en que no existe laxitud con los coches extranjeros, sino límites legales derivados de la normativa comunitaria vigente: “Es necesario aportar rigor jurídico para entender que el Ayuntamiento de Málaga no actúa con laxitud, sino bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad”, señalan. Y añaden: “El actual vacío normativo europeo hace que, hoy por hoy, perseguir estas infracciones fuera de nuestras fronteras sea una quimera legal”.
Los ejemplos de San Sebastián, Barcelona o Palma, una ciudad con una presión turística muy similar a la de Málaga, evidencian que otros grandes ayuntamientos sí han encontrado fórmulas legales y administrativas para regular, controlar y sancionar estos accesos, apoyándose en ordenanzas municipales, registros propios y procedimientos de autorización previa.