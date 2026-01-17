¿Qué vehículos pueden acceder a la ZBE?

Todos los vehículos domiciliados en Málaga pueden acceder sin restricciones por las calles delimitadas por la ZBE, independientemente de que tengan la etiqueta ambiental (ECO, 0, B o C).

También tienen acceso libre los servicios esenciales (como transporte público, limpieza, servicios de emergencias o ambulancia). Las furgonetas de reparto pueden acceder sin restricciones a estas calles, incluso si no están domiciliadas en Málaga capital y aunque no dispongan de distintivo ambiental.

Los vehículos de personas con movilidad reducida también pueden acceder a la ZBE sin problemas.

Pueden entrar aquellos vehículos que no estén domiciliados en Málaga, pero tengan la etiqueta ambiental (ECO, 0, B o C)

¿Cuáles serán multados?

Los únicos coches que no pueden entrar en la Zona de Bajas Emisiones y serán multados son aquellos que no disponen de etiqueta ambiental y no estén domiciliados en Málaga. Salvo los extranjeros, que deben cumplir los mismos requisitos, pero no se les está multando en Málaga.

La sanción para los escasos vehículos que acceden a la ZBE sin cumplir los requisitos es de 200 euros, según la normativa estatal.