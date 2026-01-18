Accidente ferroviario: Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén y prepara sus hospitales para recibir a los heridos

Los hospitales de las provincias más próximas al lugar en el que en la tarde de este domingo han descarrillado dos trenes, en la localidad cordobesa de Adamuz, uno de ellos procedente de Málaga y con destino Madrid, se preparan para recibir a los numerosos heridos. De momento, al menos un centenar confirmados, 25 de ellos de gravedad.

La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de los trenes y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico según ha recogido la agencia EFE.

Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.

Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.

Asistencia a los heridos sobre el terreno

Los recursos desplegados hasta el momento por la Junta son: cuatro dispositivos de cuidados críticos; seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales y cinco de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la sala de emergencias y con un "ajuste dinámico de recursos según la evolución", ha informado la Junta.

El foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno con atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales, mientras se están incorporando el resto de las unidades del 061.

Por su parte, el hospital Reina Sofía de Córdoba ha movilizado a personal de cuidados intensivos y pasadas las 22.00 horas ya estaban llegando hasta el centro hospitalario los primeros heridos.

El hospital cordobés ha activado a todo su personal de urgencias y ha habilitado al completo la UCI 11 para los afectados en el grave accidente ferroviario.