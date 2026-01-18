Adif facilita un teléfono de información para las víctimas del accidente de trenes en Córdoba

Ante el grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas. Además, se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para ofrecer apoyo e información a los afectados.

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida, lo que está provocando importantes incidencias en el tráfico de trenes. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo y coordinar la respuesta institucional.

Los pasajeros dieron la alarma

La alerta se produjo cuando los propios pasajeros dieron la voz de alarma al advertir la posible existencia de personas heridas y atrapadas. Esto motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando en el lugar del accidente para atender a los afectados y asegurar la zona.