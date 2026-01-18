Accidente
Adif facilita un teléfono de información para las víctimas del accidente de trenes en Córdoba
Adif ha puesto a disposición de los familiares el teléfono 900 101 020 y ha activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para ofrecer apoyo tras el accidente ferroviario en Adamuz
Ante el grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas. Además, se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para ofrecer apoyo e información a los afectados.
Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida, lo que está provocando importantes incidencias en el tráfico de trenes. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo y coordinar la respuesta institucional.
Los pasajeros dieron la alarma
La alerta se produjo cuando los propios pasajeros dieron la voz de alarma al advertir la posible existencia de personas heridas y atrapadas. Esto motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando en el lugar del accidente para atender a los afectados y asegurar la zona.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
- De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar