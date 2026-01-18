Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenMálaga CFSenderistaMontes de MálagaCien CañosObispo de MálagaFantasmasHuelga pescaAlquileresCalle Nueva
instagramlinkedin

Accidente

Adif facilita un teléfono de información para las víctimas del accidente de trenes en Córdoba

Adif ha puesto a disposición de los familiares el teléfono 900 101 020 y ha activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para ofrecer apoyo tras el accidente ferroviario en Adamuz

MADRID, 18/01/2026.- Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de viajeros tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). EFE/Javier Lizón

MADRID, 18/01/2026.- Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de viajeros tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). EFE/Javier Lizón / Javier Lizon / EFE

La Opinión

Ante el grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas. Además, se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para ofrecer apoyo e información a los afectados.

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida, lo que está provocando importantes incidencias en el tráfico de trenes. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo y coordinar la respuesta institucional.

Noticias relacionadas y más

Los pasajeros dieron la alarma

La alerta se produjo cuando los propios pasajeros dieron la voz de alarma al advertir la posible existencia de personas heridas y atrapadas. Esto motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando en el lugar del accidente para atender a los afectados y asegurar la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
  2. El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
  3. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
  4. La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
  5. Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
  6. Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
  7. De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
  8. El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar

Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Pasajeros pasarán la noche en la estación y buscan transporte alternativo desde Málaga

Pasajeros pasarán la noche en la estación y buscan transporte alternativo desde Málaga

Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos

Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos

Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos

Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos

En directo: Ascienden a 21 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz

En directo: Ascienden a 21 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz

Las estaciones de Málaga, Atocha, Córdoba y Sevilla estarán abiertas toda la noche

Las estaciones de Málaga, Atocha, Córdoba y Sevilla estarán abiertas toda la noche

Pasajeros relatan el descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz: "Empezó a temblar muchísimo"

Pasajeros relatan el descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz: "Empezó a temblar muchísimo"

El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España

El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España
Tracking Pixel Contents