Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el lunes 19 de enero, como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El siniestro se produjo por el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, que invadió la vía contigua y ha dejado al menos diez fallecidos y varios heridos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Adif precisó que “la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero”.

Asistencia a los familiares de las víctimas

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente. Además, se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba para prestar apoyo a los afectados.

Dispositivo sanitario en la zona del accidente

Asimismo, el 061 ha comunicado el despliegue de un amplio dispositivo sanitario, formado por cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), con el objetivo de atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar del accidente.

En este contexto, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, con afectación en la provincia de Córdoba.