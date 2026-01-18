Denuncian un turno policial irregular en el aeropuerto de Málaga: «Negociación o tribunales»

La Confederación Española de Policía (CEP) ha solicitado una mesa de negociación para intentar llegar a un nuevo acuerdo en torno a la jornada laboral que los agentes de la Policía Nacional desarrollan en el aeropuerto de Málaga, una actividad que, según el sindicato, se pactó en 2016 con una vigencia de un año, por lo que actualmente «existe un turno que no está regulado por Ley».

La organización explica que se trata del turno de tarde que va desde las 15.00 horas a las 00.00, un tramo que «no sólo genera un rechazo generalizado entre los propios funcionarios policiales, sino que además está siendo utilizado como argumento para una incorrecta adjudicación de vacaciones anuales con el consiguiente perjuicio para los derechos laborales del personal». Y advierten: si no hay negociación, «tendrán que decidir los tribunales».

Negociación en el aeropuerto

Aunque la petición de abrir una mesa de negociación se ha trasladado a la División de Personal de la Dirección General de la Policía (DGP), desde la CEP proponen que la mesa se cree en el propio aeropuerto de Málaga al entender que es el ámbito en el que mejor pueden abordarse «las particularidades reales del servicio». Y aunque desde la Comisaría Provincial aluden a Madrid, la CEP recuerda que el acuerdo vigente lo cerró con los sindicatos un responsable de las dependencias malagueñas.

Los responsables del sindicato son conscientes de que el servicio en el aeropuerto debe adaptarse a los horarios de los vuelos, pero consideran que «mantener un turno irregular no es una opción». «La única opción es negociar y conseguir un acuerdo que beneficie tanto a los usuarios del aeropuerto como de los funcionarios», aseguran antes de añadir que «si se hacen horas nocturnas, estas se deben pagar, cosa que actualmente no se hace».